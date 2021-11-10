中国冬奥名将李琰：曾经的短道速滑领军人接过速度滑冰教鞭

李琰不仅在速度滑冰项目上以运动员的身份为中国打开了通往冬奥奖牌的大门，退役后，她作为教练还培养了王濛、周洋、武大靖等短道速滑世界名将。本月初， 中国国家体育总局冬季运动管理中心对外公布，李琰出任速度滑冰国家集训队总教练。

运动员——中国短道速滑的开创者

李琰于1966年9月出生在黑龙江省牡丹江市，12岁在体校开始接受滑冰训练，1987年入选国家集训队。次年，李琰便在卡尔加里冬奥会上的短道速滑表演项目中获得女子1000米金牌和500米、1500米铜牌，还在1000米和1500米项目上创造了世界纪录。

在当时，短道速滑仅作为表演项目在冬奥会上亮相，但李琰1金2铜、两破世界纪录的成绩震惊了世界。赛后，加拿大冬奥组委发布了一张宣海报——这张以李琰为主角的海报一夜之间挂满了大街小巷，上面赫然写有四个大字：神龙腾飞。

李琰曾经回忆说，“那时候的确没有想到能拿金牌，我听教练喊还有两圈的时候，我想我怎么还是第一位？怎么还没有人超过我？那种感觉的确是不一样。但是我马上就想，不要想那么多了，就是拼着命的咬牙加频率，直到竭尽全力冲过终点的时候，我才相信我是奥运会冠军。”

1992年阿尔贝维尔冬季奥运会，短道速滑终于成为正式比赛项目。这次，李琰获得了女子500米的银牌，中国短道速滑第一枚奥运奖牌正式载入史册。

海外执教——足迹遍布欧美

在1994年离开滑冰赛场后，李琰并没有马上开始教练生涯，而是进入大学就读国际金融专业，然后在大连地税局当过公务员。但她并没有彻底放弃滑冰事业，在业余时间，李琰会带着身边的小朋友练习滑冰。

机会总是留给有准备的人，1999年，斯洛伐克体育代表团到中国访问。在与中国冰雪界交流时，他们提出希望中国能派一名教练到斯洛伐克训练他们的速滑运动员。此时，中国官员又想到了李琰，当问到李琰是否愿意出国任教时，她毫不犹豫地答应下来，这也成为李琰辉煌教练生涯的起点。

在短短一年时间，斯洛伐克在欧洲锦标赛上取得两个单项第4，一项全能第6。随后，李琰开始担任奥地利短道速滑队主教练，并用不到10个月的时间带领奥地利短道速滑队走出低谷。

2003年，李琰来到美国执教，从青年队到国家队主教练，李琰还在2006年带领美国名将阿波罗参加了都灵冬奥会。最终，阿波罗打破韩国队垄断，获得男子短道速滑500米金牌，粉碎了韩国人包揽四金的美梦。李琰以份优异的成绩单被美国冰协评为年度“最佳教练员”。

都灵冬奥会结束后，李琰拒绝了美国的续约要求，因为她的心属于中国，她知道再次报效祖国的时机已经成熟。

回国执教——桃李满天下

2006年5月回国后，李琰开始担任中国短道速滑队主教练，执教半年后，她先是带领中国队夺取亚冬会4金。随后两年，小将周洋横空出世，王濛已多次打破世界纪录。2008-2009赛季，中国女队战绩惊人，包揽四站世界杯的接力金牌，并打破世界纪录。这些成绩为2010年温哥华冬奥会打下了基础。

在温哥华，李琰带领中国女子短道速滑队取得了历史性突破，包揽了女子全部金牌，包括王濛500米、1000米金牌，周洋1500米金牌，女子3000米接力金牌。其中，王濛冲过终点跪向李琰致谢的一幕成为永恒的经典画面。

此外，中国队获得的女子3000米接力冠军，不仅打破了韩国队在该项垄断的地位，也为中国赢得了冬奥史上首枚团体金牌。

在这样激动人心的成绩面前，李琰保持冷静地说，“4年前，国家给我报效祖国的机会，4年后又给我机会。但成绩只属于过去，展望索契，我们会总结经验和教训、从实际出发选拔年轻队员，争取在新周期做到最好。”

2014年，李琰再次带队征战索契冬奥会，中国队在所有男女8个项目中均闯入决赛，获得2金3银1铜的优异战绩。其中李坚柔获得女子500米冠军，周洋获得女子1500冠军，范可新获得女子1000米亚军，武大靖获得男子500米亚军，韩天宇获得男子1500亚军，中国男队还获得了男子5000米接力的季军。

再次出山——冲刺北京冬奥

索契归来的随后几年，李琰担任过中国滑冰协会主席，还作为中国奥委会委员在中国推广冰雪运动。上周，中国速度滑冰队进入了冬奥备战的最后冲刺阶段，李琰出任国家队总教练，并带队出征本赛季速度滑冰世界杯系列赛。

本赛季国际滑联速度滑冰世界杯系列赛的第一站将于11月12日-14日在波兰举行，随后三站将分别在挪威、美国和加拿大举行。这四站世界杯比赛均是北京冬奥资格赛。出发之前，李琰表示，“这次我们的目标就是充分发挥训练积累的能力和技术水平，在赛场上全情释放，超越自我。”

2021/22速度滑冰赛程

2021年11月12-14日 - 马佐夫舍地区托马舒夫 (波兰) - 世界杯 (北京冬奥资格赛1)

2021年11月19-21日 - 斯塔万格 (挪威) - 世界杯(北京冬奥资格赛2)

2021年12月3-5日 - 盐湖城 (美国) - 世界杯 (北京冬奥资格赛3)

2021年12月10-12日 - 卡尔加里 (加拿大) - 世界杯 (北京冬奥资格赛4)

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北京冬奥短道速滑重要信息

北京冬奥会短道速滑比赛将于2022年2月5日至2月16日举行。所有短道速滑比赛都将在首都体育馆举行，这里曾是2008年夏奥会排球比赛场地。该场馆还将主办2022年冬奥会的花样滑冰比赛。

北京冬奥会冬奥会短道速滑运动共设9个竞赛项目，包括4个男子项目、4个女子项目以及1个混合团体赛。

男子：500米、1000米、1500米、5000米团体接力

女子：500米、1000米、1500米、3000米团体接力

混合团体：比赛距离为2000米，一个国家的2名男选手和2名女选手将合力完成18圈。