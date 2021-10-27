2021/22短道速滑赛季前瞻

作为本赛季短道速滑的揭幕战，今年的世界杯首站比赛于10月21-24日在北京举行。上赛季由于疫情防控，很多亚洲代表队未能参加国际大赛，而今年的北京站比赛则有极高的参与度，这也是一年多来第一次真正意义上的世界杯国际大赛。在距离2022年北京冬奥开幕还有100天之际，很多大牌运动员都参加了这次比赛，并带来了精彩的表演，也提前感受到了北京冬奥的气氛。

下面，让我们了解一下本赛季在男女比赛中值得关注的选手。

苏珊娜·许尔廷在2021年短道速滑世界杯北京站女子1000米预赛中 照片出自： 2021 Getty Images

女子热门：方塔纳回归、许尔廷势不可挡

在世界杯揭幕站上，方塔纳以亚军的成绩宣告她的强势回归。这位2018年平昌冬奥会500米冠军得主是令人敬畏的选手，在她的荣誉册上已经有1枚金牌、2枚银牌和5枚铜牌。她在北京冬奥上的目标就是成功卫冕。

国际滑联在采访时曾问过她这样一个问题：如果15岁时，有人告诉你会参加未来的北京冬奥会，你会说什么？意大利人的回答是：“那个姑娘一定不会相信。我一直觉得我会在2014年索契冬奥会结束后退役，但现在我还站在这。”

另一个值得关注的速滑选手是荷兰人许尔廷。上赛季的世锦赛上，这位荷兰短道速滑名将在所有个人项目中都赢得了奖牌，所以人们在本赛季的揭幕战中对她报有极高的期待。这位冬奥会1000米金牌得主没有让人失望，她在世界杯北京站比赛中同样问鼎了该项目的桂冠。赛后，她在接受国际滑联采访时表示：“我在此之前只赢过一枚世界杯个人赛奖牌，所以我现在当然非常高兴。”

韩国队在这个项目上，他们无论是个人赛还是接力都是传统强队。在本赛季世界杯首战中，奥运会1500米金牌得主崔珉祯、李宥彬和金智柔都收获了奖牌。

中国队在比赛的最后一天收获了女子3000米接力和2000米混合接力的金牌，她们还在家门口打破了2000米混合接力的世界纪录。范可新、郭奕含、曲春雨和张玉婷将在明年2月的冬奥会女子接力比赛中向韩国队发起强有力的冲击。

男子热门：刘少林期待奥运个人赛奖牌

匈牙利选手刘少林和刘少昂已经是历史的创造者，他们在2018年平昌冬奥会的5000米接力比赛中收获了金牌，这是匈牙利历史上首枚冬奥金牌。4年过去了，这对刘家兄弟希望在北京能够实现卫冕，同时再赢得个人比赛的奖牌。

在接受Olympics.com采访时，刘少林表达了对北京现场观众的期待，“虽然到时会有中国运动员，希望他们能像为中国选手加油那样，为我们欢呼。我们都喜欢中国观众，在世界杯北京站比赛中，哥哥刘少林赢得了500米的冠军，显示了极佳的状态。”

俄罗斯选手叶利斯特拉托夫·谢苗在北京站的比赛中也展现了强大的实力，虽然在比赛中会有紧张的因素，但他还是在1500米比赛中独占鳌头，在1000米比赛中也收获了第二名，“你永远会感觉到紧张。如果有人说他不紧张，那说明他要比你加倍紧张。”

激励了叶利斯特拉托夫前进的加拿大传奇运动员查尔斯·哈梅林已经37岁，但他在上届世锦赛上收获了个人金牌，看来年龄对他来说只是个数字。

和女子一样，韩国男子选手在这个项目中继续着他们的强势。平昌冬奥500米奖牌得主黄大宪在北京站比赛中以绝对优势赢得1000米的冠军，这再次展示了韩国运动员在短道速滑方面的优势。

韩国选手黄大宪在世界杯北京站的比赛中

2021/2022 赛程安排

21- 24.10.2021

国际滑联世界杯北京站（中国）

28-31.10.2021

国际滑联世界杯名古屋站（日本）

18-21.11.2021

国际滑联世界杯德布勒森站（匈牙利）

25-28.11.2021

国际滑联世界杯多德雷赫特站（荷兰）

14-16.01.2022

2022国际滑联欧洲短道速滑锦标赛（德国德累斯顿 ）

18-20.03.2022

2022国际滑联世界短道速滑锦标赛(加拿大蒙特利尔）

*信息如有变化，以最新公告为准