中国冬奥传奇：女子冰壶首战奥运即夺牌

为备战北京冬奥，中国众多冰雪项目队伍都聘请了外教。目前，中国冰壶的总教练是曾经带领瑞典队赢下平昌冬奥会女子冰壶金牌和男子冰壶银牌的名帅佩亚·林德霍姆。

首战奥运即夺牌

2010年温哥华冬奥会上，中国女子冰壶队在冬奥会上的首透开局不利，被英国队加时绝杀，但随后取得了三连胜。第五场比赛面对循环赛最强的对手、卫冕冠军瑞典队，遗憾未能保持连胜势头，但随后胜战了德国、加拿大和美国队，锁定四强。

半决赛中，中国队先是以4-9再次惨败于瑞典队，主将王冰玉全场精确率只有50%，几乎每次关键投掷都出现失误。短短一夜之间，王冰玉迅速调整状态，在与瑞士队的铜牌争夺战中，又重新找回了世锦赛夺冠时那种让对手感到恐怖的犀利和冷静。前三局，王冰玉精确率达到了惊人的100%，可谓招招致命。首次出现在奥运赛场上的中国冰壶女队便创造了夺得铜牌的骄人战绩。

随后几年，中国女子冰壶队因后备人才不足而成绩下滑，2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会均止步循环赛。

世界名帅领衔冲击2022

但在这个奥运周期，中国冰壶队有了全新的选拔机制，组建了大国家队，让更多优秀的年轻选手获得了锻炼和比赛机会，更是请来金牌教练林德霍姆。在2019年世锦赛上，中国队虽然无缘半决赛，但在小组赛中力克平昌冬奥会冠军瑞典队，近10年来首次战胜这个世界霸主。

今年上半年，中国队出征世锦赛，战绩呈现高开低走的态势，最终以6胜7负的战绩排名全部14支参赛队伍的第10名。处于磨合期的中国女子冰壶队还是得到了总教练林德霍姆的肯定，“对我来说，中国队在世锦赛上的表现比结果更重要。”林德霍姆说，“世锦赛结束后和冬奥会开赛前，我们的目标是让运动员和队伍在技术、战术、团队精神和团队活力等方面为冬奥会做好准备。我希望我作为运动员和教练的经验能够帮助作为东道主的中国队。”

解析对手

目前，加拿大、丹麦、俄罗斯、瑞典、瑞士和美国队已经通过世锦赛的成绩直接获得了北京冬奥的资格。

瑞典和加拿大女队在世界冰壶联合会的排名上均位列前5。在2018年平昌冬奥会上，瑞典摘得女子金牌。瑞典女选手安娜·哈塞尔伯格将是他们阵中最耀眼的明星。2019年11月，她成为历史上第一位集欧锦赛金牌、冰壶混双世锦赛金牌以及奥运会金牌于一身的冰壶运动员。

瑞典女队在2021年世锦赛上位列第4，铜牌战不敌美国队，瑞士队在决赛中4-2击败俄罗斯冰壶联合会摘得冠军。这些队伍都将在北京冬奥会上给中国队带来挑战。

了解冰壶比赛规则

冰壶比赛场地长44.5米，宽4.32米。冰道的一端画有一个直径为1.83米的圆圈作为球员的发球区，被称作本垒。冰道的另一端也画有一圆圈，被称为营垒。

参加冰壶比赛的两支球队各由4名球员组成，比赛共10局，每名球员均有两个冰壶，即有两次掷球机会。两队按一垒、二垒、三垒及主力队员的顺序交替掷球，在一名队员掷球时，由两名本方队员手持毛刷在冰壶滑行的前方快速左右擦刷冰面，使冰壶能准确到达营垒的中心。同时，对方的队员为使冰壶远离圆心，也可在冰壶的前面擦扫冰面。

掷球队员在力求将冰壶滑向圆心的同时，也可在主力队员的指挥下用冰壶将对方的冰壶撞出营垒，或将场上本方的冰壶撞向营垒圆心。双方队员掷完所有冰壶后，以场地上冰壶距离营垒圆心的远近决定胜负，每石1分，积分多的队为胜。

北京冬奥冰壶赛事

北京冬奥会上的冰壶比赛将设有3个竞赛项目，包括男子冰壶赛、女子冰壶赛和混双冰壶赛。在预赛中，10支参赛队伍进行循环赛，4支成绩最好的晋级半决赛和奖牌争夺赛。

冰壶比赛将在北京国家游泳中心举行，该场馆也称为“水立方”，最初是为了举办2008年夏奥会和残奥会的水上运动比赛而建造的。该设施于2019年进行了翻新，以便举办2022年冬奥会冰壶比赛，届时它将被称为“冰立方”。冰立方可容纳4000名观众。

冰壶比赛将于2022年2月2日至2月20日举行。