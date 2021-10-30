中国冬奥名将：雪上项目金牌第一人韩晓鹏

提到中国冰雪项目的运动员，绝大多数都来自黑吉辽东北三省，因为受到地理气候条件影响，东北在培养冰雪项目运动员方面具有得天独厚的优势。但中国在雪上项目获得第一枚冬奥金牌的运动员却是一位地地道道的南方人，他就是2006年都灵冬奥自由式滑雪金牌获得者韩晓鹏。

韩晓鹏于1983年12月13日出生在江苏省徐州市沛县，和很多运动员一样，小时候只是因为体弱多病才被家长送进体校锻炼身体。1988年，韩晓鹏开始进行技巧训练。也是和很多优秀的运动员一样，在不经意间参与体育活动，却展示了出过人的天赋。1995年，沈阳体育学院的老师来到沛县选材，他们一眼就看中了韩晓鹏的爆发力与良好协调性。从未玩过滑雪的韩晓鹏第一次看到跳台吓了一跳，站在八九层楼高的跳台上，他一咬牙一闭眼就跳了出去。这一跳，就跳出了10年后的冬奥冠军。

都灵冬奥创造历史

可以说韩晓鹏的成长之路颇为顺利。接触滑雪两年多，韩晓鹏就在1997年的全国冠军赛上夺冠。1999年，韩晓鹏在16岁的年龄就夺得了第9届全国冬季运动会男子空中技巧项目的银牌，这使他顺理成章地入选了国家队。

2001年12月，韩晓鹏开始备战2002盐湖城冬奥会，但不幸在训练中摔断了右腿膝关节前十字韧带和内侧副韧带。带伤参加冬奥会，韩晓鹏虽然只获得了第24名的成绩，但这依然给予他巨大的鼓励。

4年后，来到都灵冬奥赛场时，韩晓鹏已经身披自由式滑雪世界杯空中技巧赛沈阳站第三名和捷克站第二名的光环。在冬奥赛场上，白俄罗斯名将达辛斯基无疑是夺冠大热门，但在关键时刻对手出现了失误。韩晓鹏抓住机会最终以250.77分夺冠。这是中国第一枚冬奥会雪上项目金牌，中国男运动员在冬奥会上获得的首金，也是中国首枚冬奥会自由式滑雪的金牌。

回忆起2006年都灵冬奥会夺冠的那两套动作，韩晓鹏依然记忆深刻，“那两套动作在脑子里太清晰了，这一辈子也不会忘记，第一个动作专业术语叫BFDFF，就是向后横轴翻转三周，加转体四周，第二个动作是横轴翻转三周，加转体三周。”在接受采访时，韩晓鹏还透露自己在赛前的一夜失眠，直到凌晨三点都没能睡着。

转眼来到2010年温哥华冬季奥会，空中技巧男子资格赛中，韩晓鹏遗憾出现重大失误，以21名的成绩遭到淘汰。 此后，韩晓鹏宣布告别赛场。

为北京冬奥马不停蹄

退役后，韩晓鹏来到北京体育大学冠军班攻读硕士学位，后来与他携手走进婚姻殿堂的新娘，就是同在北体大读书的同学。2012年，他进入国家体育总局，以自由式滑雪雪上技巧项目的领队身份参加了2018年平昌冬奥会。

谈及身份的转变，韩晓鹏感叹道，“累！太累了，当运动员只要自己训练就行了，当领队要操心太多事情了。”自从成为领队后，韩晓鹏对这份工作尽职尽责，“虽然身份变了，但我对滑雪的热爱不会变，身上的责任也不会变。”

平昌冬奥会，中国选手王金和关子妍成绩排名较后，但这是实力使然，韩晓鹏对队员的表现却很满意，“她们发挥出了训练的水平，这就足够了，我们的目标还是在2022年，身为领队我有责任将她们再次带到奥运会并取得好的成绩。”

如今，韩晓鹏负责中国冰雪的国内外办赛任务，还活跃在各大与北京冬奥会相关的推广活动中。

经过一代代滑雪人的努力，自由式滑雪空中技巧已经成为中国代表团的优势项目，从都灵奥运会开始，中国代表团在每届冬奥会的该项目上都有奖牌入账。2022年北京冬奥，哪些中国自由式滑雪运动员有望在家门口登上领奖台呢？让我们拭目以待。