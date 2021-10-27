谷爱凌是一位中美混血的自由式滑雪运动员，她正享受着生命中最幸福的岁月，在新的一年和明年2月4日打响的北京冬奥会上，谷爱凌还将延续她的幸福时光。

今年1月，首次参加世界极限运动会的谷爱凌就赢得了三枚奖牌，包括超级U型池和坡面障碍技巧赛的冠军，以及大跳台的铜牌。2月，同样在阿斯本举行的世锦赛上，谷爱凌复制了这三枚奖牌。

赛场之外，谷爱凌成为《时尚》杂志的封面人物，参加了时尚界最著名的纽约大都会艺术博物馆慈善舞会。此外，她还实现了斯坦福大学的求学之梦。要知道，她才刚刚年满18岁。

本周三（10月17日），Olympics.com通过Instagram Live与谷爱凌对话，让我们一起聆听她在北京冬奥倒计时100天时有怎样的心情。

北京冬奥还有100天就要打响了，此刻的心情如何？

很久以来，我感觉奥运会好像是一座远方的灯塔，这个目标激励着我努力训练，但我却永远无法到达那里。现在还有100天了，冬奥会突然变得越来越真实。

所以此刻我觉得非常疯狂，非常兴奋。但我觉得没有参赛选手会说他们已经100%地做好了准备。

那么你觉得怎样才能叫100%准备好了呢？

我的意思是，冬奥会不仅仅是展示你的技巧，完成你的动作。我觉得奥运会是一项特殊的赛事，那里有蜂拥而至的媒体，所有国家（地区）都来到这里，还有奥运村，运动员社区，这是一项无法复制的盛会。

所以即使我参加过100项其它赛事，也无法完全和奥运会相比。在心理上，奥运本身的经历是如此的特别。从这层意义上说，我像是在拥抱未知，因为我知道除非我已参与其中，否则我永远无法感受它。所以我现在的奥运计划就是参与其中。

这是忙碌的一年，不仅仅是因为在世界极限运动会上赢得了两金一铜，在世锦赛上也取得了同样的战绩，你还参加了纽约大都会艺术博物馆慈善舞会。对你来说，全年最高光的时刻是什么呢？

天呐，这是我最幸福的一年。我想说，我是史上第一个首次参加世界极限运动会就赢得三枚奖牌的选手，所以这太疯狂了。然后在世锦赛上取得同样的成绩也给了我很大的信心，同时也教会我如何处理竞争带来的压力。我觉得这确实是滑雪路上的宝贵经历。

赛场以外，我第一次当上了《时尚》杂志的封面人物，参加了纽约大都会艺术博物馆慈善舞会，我学到了很多时尚界的东西，我只是想看看自己能有怎样的发展空间。

现在，我正和“时尚中国”合作开展一个激动人心的项目，我可以更多地来到幕后，有点像创意总监，这真的令人激动。此外，我还实现了斯坦福大学的梦想，太多令人兴奋的事儿了。

时尚人物谷爱凌

刚刚你提到世锦赛上的压力，那么你如何看待媒体对你的评价，比如“谷爱凌，中国的体育偶像”“冉冉升起的巨星”“滑雪神童”“自由式滑雪巾帼英雄将出战北京冬奥”？

这些都很趣，首先还是感谢大家。这些都是积极的评价，所以我不会去报怨。我很高兴能与积极的形象联系在一起，很高兴人们对我的评价这么高，这么尊敬我。这正是我要努力去做的。

回到我刚才说的今年的世界极限运动会和世锦赛，我觉得我对压力的态度发生了变化。比如以前，我只会想“我要在比赛中证明自己，我必须要出色发挥，这样才能给人们留下印象，人们才能对我有更高的评价。”

但是现在，参加过世界极限运动会和世锦赛之后，我发现我参加的这项极限运动有太多无法预知的因素——天气、场地、场地安排、滑轨的数量、跳跃的大小、场地的坡度，好像所有因素都会变化。这种情况下，指望一个运动员每次都排名第一或垫底是没有意义的，这就是这项运动的本质。

我唯一能做的就是每天做最好的自己，如果我获得了金牌，我会非常兴奋，如果不是，我会更加振作。因为我会努力工作，大多数人是看不到我幕后的付出。

2022年北京冬奥会将于2022年2月4日-20日举行