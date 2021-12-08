中国单板U型场地第一人！蔡雪桐第四次冲击冬奥渴望奖牌

蔡雪桐，中国单板滑雪运动员，1993年9月26日出生于黑龙江省哈尔滨市。2003年，蔡雪桐被业余体校教练看中开始接触单板滑雪，这也正是中国单板滑雪起步的时候。在接下来的十几年里，她参加了世界杯、世锦赛和奥运会等各项大赛。在37次世界杯比赛中，她27次登上领奖台，收获了12次冠军；5次参加世锦赛，3次登上领奖台，2次夺冠。

与单板滑雪共同成长

在中国，单板滑雪运动从2003年起才开始得到发展。蔡雪桐在过去的18年里快速成长，也正好见证了中国单板滑雪的起步和发展。从业余体校到黑龙江省雪上训练中心，再进入哈尔滨体育学院，蔡雪桐的运动成绩得到了质的飞跃。2009年，在国际雪联世界青年单板滑雪锦标赛上，16岁的蔡雪桐以44.4分获得女子U型场地滑雪的金牌，这是中国单板滑雪运动员在世界青年锦标赛上获得的第一枚金牌。

三战冬奥无缘奖牌

2010年，蔡雪桐代表中国参加了温哥华冬奥会的U型场地技巧比赛，虽然没有获得奖牌荣誉，但她却成为比赛中最年轻的运动员，这段经历也为她日后的发展打下坚实的基础。4年后在索契冬奥会上，蔡雪桐带伤上阵，在单板滑雪女子U型场地决赛的最终排名是第6，已经向奖牌迈近一大步。

转眼来到平昌冬奥，当时蔡雪桐已是中国单板滑雪的一面旗帜。她不仅两次获得世锦赛冠军，成为卫冕冠军的第一人，还站上了代表高水平职业竞技的冬季极限运动会的领奖台。 然而，2018年的平昌冬奥会上，她连续两轮出现失误，遗憾地提前退出了奖牌争夺。

“平昌前一年我会做两个难度动作，当时是想把两个前刃900和反脚900都做在一个成套动作里，这样可能会冲击更好的名次。”回想起那段记忆，蔡雪桐不无遗憾地说，“但是当时进入奥运周期的时候，那个动作就做不出来了。可能就是无形的压力压在自己身上了。”

国际赛场的夺冠热门

虽然还未能在奥运赛场登上领奖台，但蔡雪桐已经是世锦赛、世界杯等国际大赛领奖台的常客。在2009-2010赛季单板滑雪U型池世界杯加拿大站女子组比赛中，蔡雪彤以46.6分获得冠军。此后，蔡雪桐在2009-10赛季、2010-11赛季、2011-12赛季、2015-16赛季、2018-19赛季和2019–20赛季先后6次获得世界杯这个项目的总冠军。

蔡雪桐历届世界杯排名

2015年1月17日，在单板滑雪世锦赛U型池的比赛中，蔡雪桐以94.25分获得女子组冠军。两年后，在2017年国际雪联单板滑雪U型池世锦赛上，蔡雪桐以90.75分再次夺冠。2019世锦赛，蔡雪桐收获了亚军。

2020年，第38届美国公开赛单板滑雪U型场地比赛中，蔡雪桐以88.16分夺得冠军，这是中国运动员首次获得美国公开赛金牌。

展望北京冬奥

经历了国际赛场的洗礼，体验了关键比赛的胜利与失败，现年28岁的蔡雪桐已经越来越走向成熟。在平昌冬奥会之后，蔡雪桐暂别赛场，回到校园。在半年的校园生活中，她沉淀思想，总结成败，这让她有了更加强大的心理支撑。

如今的蔡雪桐在训练和比赛中，已经卸下沉重的心理包袱。“我不把结果看得那么重，也就不对自己有期望的时候，反而结果就会让自己欣喜。”面对即将到来的北京冬奥，蔡雪桐表示，“我就想在北京冬奥会的时候能把最好的自己展示出来 ”

关于冬奥U型场地赛

本周（12月9日-11日），单板滑雪世界杯U型场地技巧比赛将在美国铜山站打响，这次比赛也是2022年北京冬奥会U型场地技巧项目的资格赛。比赛中，运动员将力争取得更好的成绩来赚取积分。除蔡雪桐外，中国女子运动员还有刘佳宇将参加这项赛事的角逐。

在冬奥会上，U型场地技巧运动员的表现将由裁判员根据动作高度、难度、技巧、回转以及整体效果按百分制评分，取4个分数的平均分为本轮最终成绩。比赛有两轮预选赛，每一轮排名前 6 位选手进入决赛。决赛共进行 3 次滑行，3次成绩中最好的1次为最终排名成绩。

单板滑雪比赛将在张家口赛区的云顶滑雪乐园进行，该赛区还将承办自由式滑雪、越野滑雪、北欧两项、跳台滑雪以及冬季两项比赛。