从片场到雪场：关于中国单板滑雪天才小子苏翊鸣你应该知道的五件事

天才少年

苏翊鸣于2004年出生在吉林。在4岁的时候，就在父母的影响下开始练习单板滑雪。对于他来说，单板就是一个加大号的玩具。7岁，他就开始在滑板公园里展示自己的技艺，虽然只是一些小的跳台，腾空时间也短，但对于小翊鸣来说，已然带给了他别样的快感，让他更加努力的练习滑雪。之后，他拿到了国际知名品牌的赞助，也开始在各类青少年赛事中登顶。12岁的苏翊鸣，已经是国内顶尖滑手之一。

小童星

2014年，徐克导演的《智取威虎山》中需要一名会滑雪的小演员出演“小栓子”一角。摄制组看到苏翊鸣滑雪的视频后，选中了他来出演这个角色，之后他还陆续出演了《摇滚小子》、《生逢灿烂的日子》、《狼殿下》等，成为了国内备受瞩目的小童星。他还与国内众多顶尖滑雪高手一起，成为滑雪纪录片的主角之一。

“成名要趁早”，苏翊鸣妥妥的是“别人家的孩子”，不仅一边滑雪一边演艺，文化课成绩也没拉下，成绩也是前列前茅。

专注于冬奥

2015年，北京申办2022年冬奥会成功，苏翊鸣暂停了风生水起的演艺事业，专注于滑雪训练。他的目标，是成为中国冬季运动历史上第一位参加单板滑雪坡面障碍与大跳台项目的男子运动员。“决定我们一生的，不是我们的能力，而是我们的选择。”这是小翊鸣写在微博上的一句话。

2018年，14岁的苏翊鸣通过跨界选材，进入国家单板滑雪坡面障碍与大跳台集训队。他师从日本著名的冠军教头佐藤康弘。他进步神速，但训练的残酷也给他的身体带来了负担。在2019全国锦标赛中，他首次参加成人组比赛，在身体负累以及第一跳失利的情况下，苏翊鸣凭借自己的实力和强大的心理素质，最终夺得了大跳台冠军，锁定了自己在国家队中的位置。而从这之后的国内比赛，只要有他参赛，就不会让冠军旁落。

苏翊鸣在国内的大小比赛中拿奖拿到手软 照片出自： 来自苏翊鸣微博

中国单板难度王

苏翊鸣年纪虽小，但在国家集训队中，他被称呼为“鸣哥”，跟其他一些从武术或是体操等项目跨界而来的队友相比，滑雪对于他来说是“童子功”，因此他就是雪上的大哥。

而苏翊鸣也绝对当得起这个称号，他不仅取得了好的成绩，并且一直在不断突破，他是中国单板的难度王，而且继续在解锁新的难度。

2020年3月，他完成了三周空翻转体1620度，成为首个完成这个高难度动作的中国运动员；2021年1月，他又解锁反脚外转五周1800度，同样是中国第一人。进入10月份，他在奥地利斯图拜滑雪公园解锁内转1980度抓板，震惊雪坛，这个前无古人的高难度动作至今无人能够完成，苏翊鸣是世界第一人。而放眼全球，能够进入1980俱乐部的，也超不过5个人，17岁的苏翊鸣无疑是年纪最小的。

北京冬奥：全情投入，不留遗憾

当苏翊鸣作出决定要成为职业运动员，并以奥运为目标的时候，他还是个小朋友。那时他可能只是“敢想”，并且“敢做”。而有天赋的加持，再加上自己的执着，如今看来，这个目标竟也不那么遥远了。“冬奥会只是个大目标，但无论什么时候，我都有一个不变的小目标—做好每一天的训练”，苏翊鸣说。

毫无疑问，苏翊鸣解锁1980难度动作意味着他在男子单板滑雪坡面障碍与大跳台项目上，已经是奥运夺冠大热之一。众人的关注，是压力也是动力。面对这个难得机会，他只希望自己能够100%的投入，如此的话，不管成绩怎样，苏翊鸣说，他都会觉得毫无遗憾的。