2月6日雪橇男子奖牌赛：德国选手路德维希破赛道记录夺金

在第三轮结束后，德国选手、平昌冬铜牌得主约翰内斯·路德维希，以破赛道记录的成绩以2分51秒544的成绩暂时排在第一位。奥地利的选手沃尔夫冈·金德尔和意大利选手多米尼克·菲施纳勒分别排在第二位和第三位。

德国传奇雪橇巨星费利克斯·洛赫发挥不佳，暂时排在第五位，比同胞路德维希落后0.849秒。

中国雪橇国家队男队队长范铎耀在三轮结束后累计用时2分56.626秒排在第24位，由于在前三轮结束后排名前20的选手才有资格进入第四轮滑行，因此范铎耀遗憾止步第三轮，但作为第一位代表中国队参加冬奥雪橇比赛的选手，他已经创造了历史。

范铎耀是站上冬奥雪橇赛道的中国第一人 照片出自： 2022 Getty Images

在最后一滑中，路德维希在前三次滑行中的两次创造了赛道记录后，最后一个冲下赛道，再次创造了最快时间，最终以3分48秒735的成绩获得了他在2022年北京冬奥会上的第一枚金牌，也是德国代表队的第一金。

金德尔以0.160秒的差距获得第二，菲施纳勒以3分49秒686的成绩也登上了领奖台。