Как смотреть скелетон на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине 

В соревнованиях по скелетону на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине примут участие 50 спортсменов – по 25 мужчин и женщин.

Следите за дизайном их шлемов, пока они несутся вниз головой на скорости до 130 км/ч по новой трассе Национального санно-бобслейного комплекса в Яньцине, на которой есть первая в мире петля на 360 градусов.

Здесь будет только одна мужская и одна женская дисциплина, соревнования пройдут с 10 по 12 февраля.

Читайте дальше, чтобы узнать расписание соревнований и лучший способ следить за происходящим.

ТАКЖЕ: Пекин-2022. Скелетон: что нужно знать и за кого болеть.

Дисциплины скелетона на Олимпиаде-2022 в Пекине

В Пекине будут разыграны медали в двух дисциплинах – среди мужчин и женщин.

Так соревнования проходят с Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити, когда скелетон вернулся в олимпийскую программу впервые с 1948 года (тогда соревновались только мужчины).

Звезды Пекина-2022 в скелетоне, за которыми нужно следить

Один из самых увлекательных сюжетов зимней Олимпиады в Пекине связан с фаворитом в борьбе за золото Тиной Херман. Немка является действующей чемпионкой мира, но не имеет права тренироваться с национальной командой.

Соотечественница Херман Жаклин Леллинг, выигравшая чемпионат мира 2017 года, является самой явной соперницей Тины в борьбе за олимпийское золото. 26-летняя спортсменка выиграла серебро на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Кроме того, в женских соревнованиях стоит обратить внимание на представительницу Австрии Жанин Флок, которая выиграла общий зачет Кубка мира в сезоне 2020/21.

С кого начать представление мужского скелетона как не с Супермена Мартинса Дукурса? Латвийская легенда – шестикратный чемпион мира, двукратный серебряный призер. Дукурс будет претендовать на единственную медаль, которая до сих пор ускользала от него – олимпийское золото.

Действующий олимпийский чемпион Сун Бин Юн – корейский Железный человек – этот олимпийский цикл провел довольно скромно из-за травмы и логистических проблем, связанных с пандемией коронавируса. Но его бронза чемпионата мира 2019 года показывает, что он более чем способен обрести лучшую форму на важнейших соревнованиях.

Немецкая угроза исходит от действующего чемпиона мира Кристофера Гротхера и победителя тестовых соревнований на олимпийской трассе в Пекине Александра Гасснера.

Расписание скелетона на Олимпиаде-2022 в Пекине

Стадион: Национальный санно-бобслейный центр в Яньцине

(Все время пекинское, UTC+8)

10 февраля

09:30 Мужчины. Заезды 1 и 2

11 февраля

09:30 Женщины. Заезды 1 и 2

20:20 Мужчины. Заезды 3 и 4

12 февраля

20:20 Женщины. Заезды 3 и 4

Как смотреть скелетон на Олимпиаде-2022 в Пекине

Скелетонисты спускаются по ледяному желобу головой вперед на специально созданных для этого санях. Это спорт, в котором большую роль играют технологии и храбрость участников соревнований.

Взаимосвязь спортсмена, саней и трассы имеет решающее значение. Шелли Рудман, серебряный призер из Великобритании на Играх-2006 года в Турине, объясняет важность аэродинамики.

«Для нас это все – поток воздуха, проходящий через тело и форма вашего тела также очень важны», – сказала она Olympic Channel.

Взрывное начало – ключ к успеху. Спортсмены пробегают 30 метров вместе с санями прежде, чем занять нужную позицию. С этого момента они будут развивать скорость до 130 км/ч, управляя санями на трассе.

«Старт – это самое важное, – говорит Рис Торнбери, представлявший Новую Зеландию на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. – Это самый большой отрезок, где ты можешь получить преимущество. Малейшая ошибка отбросит назад. Все топ-спортсмены показывают примерно одинаковое время».

Когда дело доходит до управления, важно «быть расслабленными на санях», продолжает он. «Чем больше у вас это будет получаться, тем лучше вы будете. Вам нужно, чтобы сани ехали прямо и если вы плавно движетесь вместе, а не боретесь с ними, то они так и поедут. Слишком активное рулевое управление замедляет вас, так что это тонкая грань».

Большинство атлетов украшают свои шлемы изображениями любимых супергероев, животных и другими вдохновляющими картинками. Следите за ними, так как выбранный спортсменами дизайн может многое рассказать об их характере и образе мышления.