Как смотреть бобслей на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

В Национальном санно-бобслейном центре Яньцина построена совершенно новая трасса для проведения соревнований по бобслею (и не только) на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Наиболее заметной особенностью, на которую нужно обратить внимание, является первая в мире 360-градусная петля, которая испытает пилотов как никогда раньше.

Также на Олимпиаде дебютирует женский монобоб. Как правило, в таких одиночных заездах раскрывается мастерство спортсменов.

Соревнования по бобслею пройдут с 13 по 20 февраля и будут состоять из следующих дисциплин: монобоб, мужские двойки, женские двойки и мужские четверки.

Читайте дальше, чтобы узнать расписание соревнований и лучший способ наблюдать за происходящим.

Дисциплины бобслея на Олимпиаде-2022 в Пекине

Монобоб. В этих соревнованиях участвуют только женщины, при этом в санях находится только один спортсмен. Таким образом, пилот будет толкать сани и тормозить. Эта дисциплина была также представлена на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. Наглядно все увидеть можно в оригинальном видео Olympic Channel, представленном ниже.

Мужские двойки. Участвуют пилот и тормозящий. В течение сезона пилот обычно работает с разными тормозящими.

Женские двойки. До Пекина-2022 и включения в программу монобоба это был единственный вид женского бобслея на Олимпийских играх.

Мужские четверки. Экипаж состоит из пилота в передней части боба, двух разгоняющих посередине и тормозящего сзади. В четверках соревнуются только мужчины.

Звезды Пекина-2022 в бобслее, за которыми нужно следить

Пристальное внимание обеспечено Келли Хамфрис. Ветеран-пилот выиграла две золотые медали для Канады, а в 2019 году перешла в команду США. В 2021 году она выиграла чемпионат мира вместе с Лоло Джонс. После получения гражданства в декабре на нее возлагают большие надежды в монобобе и двойках.

Основную конкуренцию ей составят соотечественница и трехкратная олимпийская медалистка Элана Майерс-Тейлор, а также чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года в монобобе Лаура Нольте из Германии.

В мужских соревнованиях потребуется нечто особенное, чтобы победить фаворита Франческо Фридриха. Немецкий пилот завоевал два олимпийских золота в Пхенчхане-2018 и выиграл 15 из 16 этапов Кубка мира по бобслею в двойках и четверках в сезоне-2020/21.

Другой немецкий атлет Йоханнес Лохнер занимал второе место после Фридриха в большинстве соревнований и представляет наибольшую угрозу для своего соотечественника.

Также не стоит списывать со счетов канадца гавайского происхождения Джастина Криппса, который в Пхенчхане разделил олимпийское золото в двойках с Фридрихом.

Расписание бобслея на Олимпиаде-2022 в Пекине

Место проведения: Национальный санно-бобслейный центр Яньцина

(Указано местное время, UTC+8)

13 февраля

09:30. Бобслей. Женщины. Монобоб. Заезды 1 и 2

14 февраля

09:30. Бобслей. Женщины. Монобоб. 3аезд 3 и 4

20:15. Бобслей. Мужчины. Двойки. Заезды 1 и 2

15 февраля

20:05. Бобслей. Мужчины. Двойки. Заезды 3 и 4

18 февраля

20:15. Бобслей. Женщины. Двойки. Заезды 1 и 2

19 февраля

9:30. Бобслей. Мужчины. Четверки. Заезды 1 и 2

20:00. Бобслей. Женщины. Двойки. Заезды 3 и 4

20 февраля

9:30. Бобслей. Мужчины. Четверки. Заезды 3 и 4

Как смотреть бобслей на Олимпиаде-2022 в Пекине

Во-первых, это взрывная сила, которая необходима спортсменам, чтобы стартовать наилучшим образом. На экране будет отображаться таймер, показывающий, как быстро каждая команда преодолела верхнюю часть трассы. Это время серьезно влияет на результат на финише.

В соревнованиях двоек и четверок огромное значение имеет слаженность команды. На старте особенно важны пилот и тормозящий.

«Если все идет так, как надо – а иногда все совсем наоборот – бобслеист может почувствовать себя супергероем. Тебе кажется, будто ты летишь. Ты чувствуешь скорость, ты чувствуешь ветер. Бобслей дарит мне чувство эйфории, как ничто другое», – поделилась ощущениями с Olympic Channel Элана Майерс-Тейлор из команды США.

От технического мастерства пилота зависит выбор оптимальной траектории движения по трассе. Цель состоит в том, чтобы как можно реже задевать края трассы. Если это происходит часто, значит что-то пошло не так.

«Я также всегда изучаю изгибы трасс», – уточнила Майерс-Тейлор. «Побеждает не тот, кто едет по идеальной траектории, а тот, кто лучше всех адаптируется. Нужно контролировать сани настолько, чтобы не врезаться в стены, но при этом давать им достаточную скорость»

Большое значение имеет и снаряжение. Команды постоянно модернизируют сани, чтобы добиться улучшений в одну тысячную секунды. «Технологии – это все. Мы постоянно что-то меняем и пытаемся адаптироваться. Иметь самые быстрые сани очень важно», – считает Элана

На совершенно новой трассе в Яньцине впервые предусмотрен поворот на 360 градусов. «Это суперкрутая трасса с очень интересными поворотами», – отметила Кейли Хамфрис. «Эта трасса, если смотреть на нее с воздуха, похожа на дракона. Она извивается в разные стороны».