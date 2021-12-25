Смотрите 10 самых завораживающих моментов зимних Олимпийских игр

Демонстрируя неимоверные скорости, головокружительные высоты и невероятный соревновательный дух, Зимние Олимпийские игры полны исторических (и, да, безумных) моментов.

Фантастическое возвращение так называемого Герминатора (Германа Майера) в Нагано-1998, драма женского хоккейного матча между Канадой и США в Солт-Лейк-Сити-2002, а также ски-кросс в Сочи-2014, который больше походил на соревнования по санному спорту. Olympics.com предлагает вам видео с подробным описанием десяти самых сумасшедших моментов Зимних игр .

Нагано-1998: от серьезного падения Германа Майера до двух золотых медалей

Герман Майер прилетел в Японию выступать на Играх в Нагано-1998, не имея за плечами крупных международных титулов. Он был в стартовом списке скоростного спуска, супергиганта и гигантского слалома, и во время своего первого соревнования, скоростного спуска, он сильно упал на скорости, приближающейся к 105 км / ч. Несколько дней спустя он смог вернуться и выступить в супергиганте и гигантском слаломе ... выиграл золото в обоих соревнованиях.

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Пхенчхан-2018: Феликс Лох теряет свои сверхспособности

В Пхенчхане-2018 немецкий саночник Феликс Лох, действующий олимпийский чемпион и легенда спорта, потерял золото (и подиум в целом) в гонке, в которой он лидировал после первых трех заездов. По воле судьбы в четвертом забеге он совершил ряд неимоверных и непредсказуемых ошибок, прежде чем финишировал пятым.

Лох взял два золота подряд, выиграв одиночные соревнования в Ванкувере-2010 и снова в Сочи-2014. Но, как часто бывает в спорте, мечта может обернуться кошмаром.

Лиллехаммер-1994: самое болезненное поражение Норвегии в лыжных гонках

Из 30 000 норвежских болельщиков, присутствовавших в тот день, многие наверняка вспомнят те 0,4 секунды, которые помешали Бьерну Дели и его товарищам по команде выиграть долгожданную золотую медаль в мужской эстафете по пересеченной местности 4 × 10 км. в Лиллехаммере-1994.

Сильный норвежский квартет (Вегард Ульванг, Бьерн Дели, Томас Альсгорд, Стуре Сивертсен) не смог оправдать надежд своих болельщиков, уступив итальянской команде (Маурилио де Цольт, Джорджо Ванцетта, Марко Альбарелло и Сильвио Фаунер). Несмотря на то, что легендарный Дели много выигрывал на Олимпийских играх, воспоминания об этом эпичном поражении всего на несколько сантиметров за последнюю долю секунды не смогут заставить его улыбнуться - даже по прошествии стольких лет.

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Солт-Лейк-Сити 2002: женская сборная Канады побеждает в душераздирающем финале

Женский хоккей впервые был включен в олимпийскую программу на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано, Япония, и вполне предсказуемо, Канада и США встретились в матче за золотую медаль.

Соединенные Штаты выиграли в этом поединке со счетом 3-1, но четыре года спустя Канада взяла реванш на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, победив в финале со счетом 3-2 (прервав длинную серию из восьми поражений команде США). Для команды Канады это была замечательная победа, и на финальном свистке хоккеистки танцевали и кричали на льду.

Пхенчхан-2018: Ледецкая завоевывает две невероятных золотых медали

Несмотря на то, что это произошло менее четырех лет назад, о достижении Эстер Ледецкой на олимпийском супер-гиганте в Пхенчхане-2018 говорят до сих пор. Но лучше не заговаривать об этом с австрийкой Анной Файт, которая лидировала и была в шаге от золота. Она никак не предполагала, что ее обойдет неизвестная горнолыжница из Чехии Ледецкая.

23-летняя девушка еще не успела достичь каких-либо заметных результатов в супер-гиганте, что, возможно, объясняет выражение ее лица на пьедестале. Несколькими днями позже Ледецкая также победила в сноуборде в параллельном гигантском слаломе, став первой женщиной в истории Зимних Олимпийских игр, завоевавшей две золотые медали в разных видах спорта на одних и тех же соревнованиях.

Солт-Лейк-Сити 2002: Стивен Брэдбери неожиданно берет золото

После десятилетия полного невезения, с серьезными травмами, подорвавшими его карьеру, Стивен Брэдбери, первый австралийский конькобежец международного уровня в шорт-треке, был наконец вознагражден,взяв самую невероятную из золотых медалей в финале соревнований на 1000 м среди мужчин в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Дойдя до финала, добившись успехов в четвертьфиналах и полуфиналах (во многом благодаря дополнительным этапам и дисквалификации соперников), шорт-трекист, заканчивающий свою карьеру, взял золото после того, как четыре фаворита вышли из игры, выбыв в связи с падением на последнем круге. Это привело к случайной, но все же огромной победе для неудачливого Брэдбери.

Ванкувер-2010: Шон Уайт входит в историю с первым двойным дабл-мак-твистом 1260 °

Действующему олимпийскому чемпиону уже было гарантировано золото, когда он вышел на второй спуск. С 46,8 баллами Шон Уайт уже зафиксировал лучший результат, а Пеэту Пийройнен из Финляндии завершил свой лучший спуск с результатом всего 45,0. Получив золотую медаль, Летающий Помидор решил добиться большего, выполнив первый в истории сноуборда трюк «томагавк», также известный как дабл-мак-твист 1260 °.

Сочи 2014: превосходный финиш в ски-кроссе

Вторые олимпийские соревнования по ски-кроссу в Сочи-2014 были волнительными. В то время как пьедестал был 100% французским (Жан-Фредерик Шапюи взял золото, Арно Боволента - серебро, а Жонатан Мидоль – бронзу), первая четвертьфинальная стадия завершилась очень необычно: только один спортсмен из трех пересек финишную прямую. Трое других упали прямо перед финишем.

Идущий последним швейцарец Армин Нидерер финишировал первым. Остальным пришлось ждать некоторое время, чтобы узнать свои позиции.

Калгари-1988: Эдди «Орел» выше всех

Для Майкла Эдвардса участие в Олимпийских играх было очень нереалистичной мечтой. Он не был топовым спортсменом, и его страна, Великобритания, не имела в команде прыгунов с трамплина. Но когда его не выбрали в команду по горнолыжному спорту Калгари-1988 года, он решил попробовать стать первым прыгуном с трамплина из команды Великобритании, чтобы осуществить свою олимпийскую мечту.

В Канаде его мечта стала реальностью. И хотя он финишировал последним в двух турнирах, он получил прозвище «Эдди Орел» и до сих пор известен во всем мире своим упорством.

Нагано 1998: золотой дебют Тары Липински

Американской фигуристке Таре Липински на Играх Нагано-1998 было всего 15, но даже в таком юном возрасте она уже выиграла Чемпионат мира 1997 года. Перед произвольной программой в Нагано она была на втором месте, и ей нужно было показать отличный результат, чтобы подняться на подиум.

Она решила попробовать то, чего еще никто не делал в мире женского фигурного катания: комбинацию тройной риттбергер/тройной риттбергер. То, что было дальше, остается чистой олимпийской историей.