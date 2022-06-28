Волейбол. Мужчины. Лига наций 2022: Франция и Польша – уже почти в «Финале восьми» 

16 мужских волейбольных сборных, участвующих в Лиге наций сезона 2021/22, провели матчи второй соревновательной недели в болгарской Софии и в городе Кесон-Сити на Филиппинах. Одержавшие по четыре победы в четырех матчах сборные Франции и Польши после этой недели возглавили таблицу Лиги наций – у обеих команд теперь по 7 побед и по 21 турнирному баллу.

Строго говоря, олимпийские чемпионы из команды Франции, проводившие свои матчи в Кесон-Сити, одержали на этой неделе три победы, так как в стартовой игре тура их соперникам из сборной Китая было засчитано техническое поражение. Из-за положительных тестов на коронавирус китайцы просто не смогли набрать в этот день необходимого количества игроков для выхода на площадку. Любопытно, что на следующий день команда Китая получила уже техническую победу, так как ее проблема с составом была решена, но волейболисты Германии отказались выходить на матч против нее, считая это по-прежнему опасным для своего здоровья. Впоследствии ситуация в Кесон-Сити нормализовалась, и оставшиеся свои встречи – против сборных Аргентины и Италии – сборная Китая все-таки провела. Хотя шансов на попадание в решающую стадию Лиги наций после всех этих приключений у нее теперь уже практически нет.

Французы же, начав с этой технической победы, уверенно обыграли затем команды Нидерландов (3:0), Японии (3:0) и Германии (3:1) и практически обеспечили себе участие в «Финале восьми», независимо от результатов заключительной недели предварительного турнира.

Также наверняка поедет в Италию на «Финал восьми» и сборная Польши, которая на этой неделе отлично провела свои матчи в Софии, одержав в том числе победы со счетом 3:1 над командами Бразилии и США. Блестяще провел эти две встречи капитан поляков Бартош Курек, набравший в них 40 очков (в том числе 23 балла – в драматичной встрече с американцами, где судьба практически каждой партии решалась в напряженной концовке).

Перед матчами третьей соревновательной недели предварительного турнира, которые пройдут с 5 по 10 июля в японской Осаке и польском Гданьске, помимо возглавляющих таблицу поляков и французов, относительно спокойно могут чувствовать себя волейболисты Италии, Японии и США, имеющие в активе на данный момент в Лиге наций по 6 побед. А основная борьба за три оставшиеся вакансии в финальном турнире развернется, скорее всего, между сборными Бразилии, Нидерландов, Ирана и Сербии. Пока предпочтительнее других в этом споре выглядят шансы бразильцев, у которых сейчас 5 побед и 15 турнирных баллов. После не слишком убедительного старта (лишь две победы в четырех матчах домашнего тура) на этой неделе действующие обладатели трофея Лиги наций проиграли еще и полякам, но затем одержали три победы – в том числе в очень важном в смысле продолжения борьбы за участие в «Финале восьми» матче с Ираном. На заключительной неделе команде Ренана Даль Зотто предстоят встречи с Германией, Канадой, Францией и Японией, и при таком расписании решить задачу попадания в финальный турнир бразильцам вполне по силам.

Еще одним фаворитом в этой группе претендентов на то, чтобы занять места в последнем вагоне поезда, уходящего на «Финал восьми» в Болонью, выглядит сборная Нидерландов. У нее сейчас 5 побед и 14 турнирных баллов, и это обеспечивает ей некоторый запас перед иранцами и сербами. Однако минус состоит в том, что эта команда слишком зависима от действий своего лидера Нимира Абдель-Азиза. Пока он со 142 очками возглавляет список лучших бомбардиров Лиги наций-2022, но, если у этого волейболиста в какой-то день не пойдет игра, то атакующий потенциал сборной Нидерландов падает слишком ощутимо. А список ее соперников на заключительной неделе выглядит внушительно – это Польша, Италия, Китай и Болгария.

Полное расписание матчей и результаты Лиги наций 2022 можно посмотреть здесь.

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