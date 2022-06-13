Волейбол. Мужчины. Лига наций 2022: неожиданные лидеры – США и Япония

Матчи первой недели волейбольной Лиги наций сезона 2021/22 среди мужчин прошли с 7 по 13 июня в столицах Канады и Бразилии – Оттаве и Бразилиа. Одержав четыре победы в четырех сыгранных матчах, таблицу турнира возглавила сборная США, у которой 11 очков. По три победы в активе сразу пяти сборных – Японии, Франции, Польши, Италии и Германии. При этом группа преследователей имеет в своем активе очень разное количество очков – от 10 у японцев до 7 у волейболистов Германии. Дело в том, что две из трех своих побед немецкая сборная одержала лишь на тай-брейке, получив за них по регламенту Лиги наций лишь по два турнирных балла вместо трех.

Главной неожиданностью первой недели турнира стало очень скромное выступление сборной Бразилии, на домашней площадке выигравшей лишь два матча из четырех. Победив на старте турнира команды Австралии (3:0) и Словении (3:1), бразильцы затем уступили сборным США (1:3) и Китая (0:3). Да, диагональный сборной Бразилии Алан Соуза с 78 очками возглавляет список самых результативных игроков первой недели, а связующий Бруно Резенде находится на первом месте в списке лучших игроков своего амплуа. Однако при этих индивидуальных показателях командный результат действующих обладателей трофея Лиги наций выглядит пока довольно удручающим.

Сборная США на старте турнира, помимо победы над Бразилией, в трех сетах уверенно обыграла команды Словении и Нидерландов, а единственное турнирное очко потеряла в матче с Японией, сломить сопротивление которой смогла лишь на тай-брейке (15:9). Играя ключевые матчи с минимальным количеством замен, волейболисты США благодаря уверенным действиям своих лидеров Кайла Энсинга и Аарона Расселла (в матче с Японией оба они набрали по 20 очков) прошли стартовый отрезок Лиги наций без потерь. При этом именно тай-брейк их встречи с японцами довольно неожиданно оказался противостоянием за промежуточное лидерство в турнире, так как и сборная Страны восходящего солнца очков, кроме этого матча, на первой неделе не потеряла.

В восьмерке команд, выступавших в Оттаве, олимпийские чемпионы Токио-2020 из сборной Франции также были близки к тому, чтобы показать на старте турнира максимальный результат. После трех уверенных побед над Италией (3:0), Сербией (3:1) и Канадой (3:0) они выиграли первый сет и в своем четвертом матче против сборной Польши, но затем уступили в трех следующих партиях. При том, что в составе поляков пока отсутствует MVP финала Лиги чемпионов Камил Семенюк, подопечные возглавившего в этом году сборную Польши Николы Грбича смогли переломить ход принципиального матча и одержали важную победу.

Матчи второй недели предварительного турнира мужской волейбольной Лиги наций пройдут с 21 по 26 июня в Кесон-Сити на Филиппинах и в Софии. Лидеры турнира из сборной США сыграют в столице Болгарии, где им предстоят матчи с командами Сербии, Ирана, Болгарии и Польши. С теми же соперниками придется встретиться на этой неделе и бразильцам, и именно эти матчи должны дать ответ, насколько случайным стал их неудачный старт в нынешнем турнире.

Полное расписание матчей Лиги наций 2022 можно посмотреть здесь.

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