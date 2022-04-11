Велогонка «Париж – Рубе»: добро пожаловать в Северный Ад!

Эту велогонку одновременно проклинают и мечтают когда-нибудь выиграть. Самый знаменитый из велосипедных Монументов «Париж – Рубе» (Paris–Roubaix) словно застыл в прошлом, когда мощеные булыжником дороги были обычным делом, а мучительная многочасовая езда по ухабам и грязи – классическим времяпрепровождением элитных велогонщиков. Времена изменились, зато «Париж – Рубе» усилиями его организаторов – нет. Это по-прежнему «оазис» старого-доброго непричесанного велоспорта, классический Северный Ад с многочисленными падениями, проколами и страданиями. И главным призом в виде увесистого булыжника, о котором мечтают лучшие из лучших.

Впервые «Париж – Рубе» провели 19 апреля 1896 года. Придумали ее, само собой, не просто так – годом ранее во французском Рубе на самой границе Бельгии построили велотрек, где и был организован финиш данного велосипедного мероприятия. Первым чемпионом стал немец Йозеф Фишер – дистанцию 280 км он преодолел за 9 часов и 17 минут. При этом его едва не сбила лошадь и мешали ехать пасущиеся коровы. На треке в Рубе Фишер финишировал весь в грязи и в крови.

В дальнейшем «Париж – Рубе» регулярно превращалась в гонки на выживание. Гонщики теряли равновесие в грязи, падали, сбивая себя и соперников, увертывались (не всегда удачно) от бросавшихся под колеса собак, глотали пыль в сухую погоду и измазывались в отнюдь не в лечебной грязи в дождь. Правда, свое неофициальное название Северный Ад «Париж – Рубе» получила вовсе не из-за своей запредельной сложности – после Первой мировой войны перед возобновлением гонки организаторы и журналисты отправились на осмотр маршрута и израненная в прямом и переносном смысле французская земля их по-настоящему шокировала, вызвав ассоциации с Северным Адом.

Самый ценный булыжник на свете в руках победителя "Париж - Рубе"-2015 Джона Дегенкольба Фото © 2015 Getty Images

Еще одно неофициальное название гонки также не слишком дружелюбно – Воскресенье в Аду, хотя есть и менее грозные – Королева Классик и Пасхальная гонка. Гонка 2022 года станет 119-й по счету, прерывалась она только в 1915 – 1918 и 1940 – 1942 годах из-за мировых войн, а также в 2020 году из-за коронавируса.

Во второй половине прошлого века «Париж – Рубе» чуть не утратила свой колорит или, если хотите, шарм – дороги во Франции стали повсеместно асфальтироваться, булыга уходила в прошлое, что заметно облегчало жизнь велосипедистам. Но организаторы не стали сдаваться, они искали и находили малоизвестные дороги с брусчаткой. В последнее время на постоянное поддержание маршрута гонки в «историческом» состоянии тратятся немалые силы и средства – булыга и малопроходимые дороги стали важным и ценным активом.

Визитной карточкой «Париж – Рубе» являются многочисленные участки брусчатки или по-французски паве. Чем больше просвет между булыжниками, тем сложнее их преодолевать. Причем таких дорог на трассе протяженностью свыше 250 километров добрых 50 км, разбитых на 25 – 30 участков. Все они маркируются звездочками – одной звездой, к примеру, помечается простенькая секция булыги, а пятью звездами награждаются самые тяжелые секции вроде легендарного Аренбергского леса. Редко когда до финиша добирается большая лидирующая группа, да и вообще до велотрека в Рубе доезжают далеко не все. Рекордсменами по победам является бельгийцы, они выиграли почти шесть десятков раз, лучшие из них Роже Де Вламинк и Том Бонен выигрывали знаменитый призовой булыжник четырежды.