В чем отличие регби-7 от классического регби?

Регби-7 включили в программу Олимпийских игр в 2009 году, а официальный дебют состоялся в Рио в 2016-м. Интересно, что среди мужчин первую победу одержала сборную Фиджи. До этого у страны не было ни одной медали Олимпийских игр.

Сама история регби-7 началась еще в 1883 году в Шотландии. Причина его появления была проста: проводить турниры по классическому регби было слишком дорого. А сократить число участников и время матча – значит сэкономить. Руководство одного из клубов пошло на это, и с того момента новый вид регби стал развиваться. В конце 70-х появились первые международные турниры, а в 90-е – Мировая серия – главное сезонное соревнование сборных, а также чемпионат мира и континентальные первенства.

Но в чем же все-таки главное отличие регби-7 от классического регби? Есть несколько важных пунктов:

1. Число игроков. В классическом регби задействованы по 15 человек в каждой из команд. В олимпийском – 7.

2. Время. Классическое регби больше напоминает футбольный матч – в нем спортсмены играют два тайма по 40 минут. Перерыв проходит прямо на поле, но без четкой регламентной нормы – однако он длится не более 15 минут. Во время пауз время останавливается. В случае ничейного результата команды играют дополнительное время – два тайма по 10 минут.

В регби-7 матч состоит из двух таймов по 7 минут (в финалах, как правило, играют два по 10). В случае ничейного результата соперники играют еще два тайма по 5 минут.

3. Удаления. В классическом регби игрок покидает поле на 10 минут, в олимпийском – на две.

4. Начисление очков. В отличие от классического в регби-7 игрок при пробитии реализации должен выполнять удар с отскока. На это бьющему дается 30 секунд, при этом команда соперника должна находиться на 10-метровой линии.

5. Схватка. В регби-7 в схватках участвуют по 3 игрока из каждой команды. В классическом – по 8.

В целом регби-7 действительно уменьшенная копия классического регби. Хоть и размер поля для этих видов регби одинаковый. А включение регби-7 в олимпийскую семью случилось благодаря тому, что один матч длится около 15-20 минут. За это время среднестатистический болельщик не успевает устать от просмотра и не переключает трансляцию на что-то другое. Это тренд новых олимпийских видов спорта.

Наибольшую популярность регби-7 имеет в странах, где популярно и классическое регби. В первую очередь, это Новая Зеландия, Фиджи, Австралия, ЮАР, Канада. Считается, что с точки зрения поклонников этот вид уже может конкурировать с традиционным. Во многом за счет включения в олимпийскую программу, но и также за счет постоянных соревнований. Ведь ежегодно в разных частях мира проходит Мировая серия, которая собирает лучшие сборные мира. А раз в четыре года – чемпионат мира. Он, кстати, пройдет в сентябре 2022 года в ЮАР.