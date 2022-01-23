Регби-7. Девять героинь сборной. Россия уступила США в финале Мировой серии 

Сборная России по регби-7 вышла в финал Мировой серии в Малаге, но уступила США 10:35. Однако вряд ли кто-то будет винить команду за такой результат. На этом этапе россиянке столкнулись со слишком большими трудностями.

Еще перед стартом соревнований состав выкосил коронавирус. Положительные тесты сдали четыре спортсменки: Елена Здрокова, Надежда Созонова, Асият Алиева и Надежда Медведева. Таким образом, команда практически лишилась возможности замен и выступала с наименьшим количеством игроков среди всех сборных.

Тем не менее, Россия без особых проблем прошла групповой этап и вышла в полуфинал, где соперником стала грозная Австралия – один из мировых лидеров в этом виде спорта. Но россиянки сотворили сенсацию – в напряженной борьбе победили в самой концовке со счетом 29:26. Сборная России всего лишь во второй раз в истории обыграла команду Австралии. Тем интереснее было посмотреть на финальный матч, где россиянки встречалась с еще более сильной сборной США.

И уже здесь спортсменкам объективно не хватило сил – к 3-й минуте американки уже вели со счетом 7:0. Россия немного сократила отставание и доиграла первую часть матча достаточно уверенно: на небольшую паузу соперники ушли со счетом 14:10 в пользу американок. Но после представительницы США уже были неудержимы. А у россиянок окончательно кончились силы. Как итог – 35:10 не в их пользу.

Тем не менее, главный тренер сборной Александр Алексеенко не остался доволен таким результатом.

«Мы играем уже третий финал, и еще раз скажу, что не разделяю их на малые и большие. В группе можно обыгрывать кого угодно, а помнить будут финалы. Когда тебе приносят 35 очков, это не оставляет никакого удовлетворения. Такие результаты тренерскому штабу сборной России просто не нужны, так что не надо обольщаться. Впереди много работы, и нет разницы, сколько человек играли турнир – этого никто не вспомнит. Так что много вопросов, будем анализировать. Всех болельщиков со вторым местом, но это не наша история, – цитирует наставника официальный сайт Федерации регби России.

Следующий этап Мирового тура пройдет также в Испании с 28 по 30 января.