Регби-7. Календарь всех соревнований 2022 года

В 2022-м пройдет сразу несколько важных соревнований по регби-7. Здесь и Мировой тур, и чемпионат Европы, и самый важный турнир четырехлетия – Кубок мира.

Год начался с продолжения серии Мирового тура. Первые старты прошли еще в ноябре 2021-го и продолжаются сейчас. Всего пройдет 7 этапов у женщин, и 10 – у мужчин. Некоторые соревнования из-за эпидемиологической ситуации проводятся без зрителей. Но на ближайших этапах в Испании болельщики на трибунах будут.

Женская сборная России – традиционный участник этапов Мировой серии. Помимо россиянок в ней сыграют следующие команды: Австралия, Англия, Бразилия, Канада, Фиджи, Франция, Ирландия, Новая Зеландия, Испания, США. На первых двух этапах в Дубае команда России заняла четвертое место. И этим результатом многие в сборной остались недовольны, пообещали исправить ошибки и уже в Испании выступить лучше.

Мужская сборная с недавних пор не входит в число постоянных участников серии, но ее нередко приглашают на разные этапы. Зато всегда играют Аргентина, Австралия, Англия, Канада, Фиджи, Франция, Ирландия, Новая Зеландия, Япония, Кения, Самоа, Шотландия, ЮАР, Испания, США и Уэльс.

Важно отметить: хоть Мировая серия и престижное соревнование, но она не носит статус отборочного турнира к Кубку мира. Поэтому даже победа там не сможет гарантировать попадание на главный турнир.

Для мужской и женской сборной куда важнее чемпионат Европы, который пройдет этим летом в два этапа. Первый состоится в Португалии, второй – в Москве. По их итогам определятся команды, которые попадут в августовский отборочный турнир на Кубок мира. Сборной России нужно оказаться в четверке лучших, чтобы иметь возможность побороться за место в отборе. Женская сборная России семь раз выигрывала чемпионат Европы за восемь последних лет.

Всего в мужском Кубке мира примут участие 24 команды, в женском – 16. Соревнования пройдут в сентябре. При этом уже известны 8 команд, квалифицировавшиеся в мужской турнир (Новая Зеландия, Англия, ЮАР, Фиджи, Аргентина, США, Франция, Шотландия) и пять, квалифицировавшихся в женский (Новая Зеландия, Франция, Австралия, США и ЮАР).

Таким образом, у мужчин осталось 16 свободных путевок, а у женщин – 11. Европа получит по 4 путевки на оба турнира.

Полный календарь соревнований по регби-7 в 2022 году:

1 тур. 26-27 ноября 2021. Дубай, ОАЭ (мужчины и женщины)

2 тур. 3-4 декабря 2021. Дубай, ОАЭ (мужчины и женщины)

3 тур. 21-23 января. Малага, Испания (мужчины и женщины)

4 тур. 28-30 января. Севилья, Испания (мужчины и женщины)

5 тур. 26-27 февраля. Ванкувер, Канада (мужчины)

6 тур. 5-6 марта. Лос-Анджелес, США (мужчины)

7 тур. 1-3 апреля. Гонконг (мужчины и женщины)

8 тур. 9-10 апреля. Сингапур (мужчины)

9 тур. 30 апреля-1 мая. Лэнгфорд, Канада (женщины).

10 тур. 20-22 мая. Тулуза, Франция (мужчины и женщины)

11 тур. 28-29 мая. Лондон, Великобритания (мужчины)

Чемпионат Европы

1 этап. 3-5 июня (предварительные даты). Лиссабон, Португалия (мужчины, женщины)

2 этап. 24-26 июня (предварительные даты). Москва, Россия (мужчины, женщины)

Отборочный турнир Кубка мира

5-7 августа (предварительные даты, место не определено)

Кубок мира

9-11 августа. Кейптаун, ЮАР (мужчины, женщины)