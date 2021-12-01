Регби-7. Мировой тур в Дубае: где смотреть и что ждать

На полторы недели Дубай стал столицей регби-7 – в эти дни там проходят два этапа Мирового тура среди женских команд с участием действующих чемпионок Европы – сборной России. Первый этап завершился 27 ноября. Всего в турнире поучаствовало 10 команд, которые были разбиты на 2 группы, по 5 в каждой.

Этот этап россиянки начали неудачно – в стартовом матче уступили команде Великобритании. Потом команда Александра Алексеенко одержала три победы подряд – над бронзовыми призерами Олимпийских игр в Токио сборной Фиджи, а также командами Ирландии и Канады.

По регламенту только победитель группы выходил в финал, и из-за лучшей разницы очков туда попали представительницы Фиджи. Россия отправилась играть матч за третье место, своеобразный «малый финал», с Францией. И неожиданно уступила 0:40. Тренерский штаб оказался очень разочарован игрой, и Алексеенко сообщил, что перед следующим этапом внесет изменения, так как некоторые спортсменки оказались не готовы психологически к такому уровню давления.

Второй этап Мировой серии сезона-2021/2022 пройдет в Дубае уже 3-5 декабря. Россиянки проведут в групповом раунде четыре матча.

Расписание матчей женской сборной России по регби-7 в Мировой серии

время – московское

3 декабря

8:00 Россия – Бразилия

11:24 Россия – Испания

4 декабря

8:22 Россия – Канада

12:13 Австралия – Россия

Итоговые матчи состоятся 4 декабря в промежуток времени с 15:20 по 18:20 по московскому времени. Регламент остается прежним: первое место в группе выходит в финал, второе играет матч за третье место. Если сборная России займет третье место и ниже, то досрочно закончит выступление на турнире.

Где смотреть Мировую серию по регби-7

Все матчи Мировой серии можно смотреть в прямом эфире на ютуб-канале World Rugby.