Регби-7. Россия снова в шаге от медали

В Дубае завершились два первых этапа Мировой серии по регби-7 среди женщин. И на обоих сборная России остановилась в шаге от призовых мест. На первом этапе команда заняла второе место в группе и по регламенту вышла в плей-офф. В котором, правда, имела шанс только на третье место, но в решающем матче уступила Франции 0:40.

Главный тренер команды Александр Алексеенко сообщил, что его не устраивает этот результат, поэтому перед вторым этапом будут сделаны выводы, чтобы его улучшить.

На старте следующего этапа российская команда одержала три победы подряд и в игре за первое место в группе должна была побеждать Австралию. Встреча получилась очень напряженной. И до последнего не было понятно, кто в итоге одержит победу. Но австралийки в последние минуты провели несколько атак и победили 26:17.

Таким образом, россиянки вновь вышли в плей-офф, но вновь вынуждены были играть «бронзовый финал». И вновь с француженками. Представительницы Европы уверенно начали матч, что сразу сразу привело к трем безответным попыткам. Второй тайм стартовал с удаления Дарьи Норициной, после чего Франция занесла еще один раз. Концовку матча россиянки провели в атаке и заслуженно занесли попытку – после красивой комбинации и передачи Кристины Серединой отметилась Норицина.

Но в итоге поражение 5:28. Не такое крупное, как на первом этапе, когда россиянки проиграли 0:40.

В финале турнира сборная Австралии одержала тяжелую победу над командой Фиджи со счетом 15:5, выиграв второй тур подряд.

Итоговое положение команд на втором этапе Мировой серии:

1. Австралия; 2. Фиджи; 3. Франция; 4. Россия; 5. США; 6. Испания; 7. Ирландия; 8. Канада; 9. Бразилия

Следующий этап Мировой серии пройдет в Малаге с 21 по 23 января.