Регби-7. Мировая серия. Фиджи выигрывает впервые после Олимпийских игр

В Сингапуре завершился очередной этап мировой серии по регби-7. Сборная Фиджи, являющаяся действующим олимпийским чемпионом, вернулась в турнир после нескольких пропущенных этапов и одержала победу. В финале команда победила Новую Зеландию 28-17. Австралия завоевала бронзовую медаль, победив Ирландию, и продолжила борьбу за первое место в общем зачете со сборной ЮАР.

Южноафриканская сборная до этого выиграла четыре подряд этапа этого сезона, но в этот раз добиться успеха не удалось. Интересно, что уступила она как раз Фиджи в четвертьфинале, а потом в матче за пятое место проиграла Аргентине. Так что в Мировой серии новый победитель.

Команда Фиджи пропустила этапы в Испании. Поэтому нынешний старт – только третий в сезоне. Но еще более впечатляющим получилось возвращение серебряных призеров – Новой Зеландии. Команда не выступала на этапах Мирового тура с 2020 года. Все из-за пандемии и суровых коронавирусных ограничений, введенных в стране. Впервые удалось выехать именно в Сингапур. И команда вновь показала, что является одной из лучших в мире и уже анонсировала, что планирует участие в следующих этапах, если позволит логистика. Так что не исключено, что на этапах Мировой серии появятся новые фавориты.

Любопытно, что в финале состоялся своеобразный ремейк аналогичной стадии Олимпийских игр в Токио. Тогда там тоже встретились сборная Фиджи и Новой Зеландии – это уже своеобразная классика регби-7. Но в Японии Фиджи победили 27:12. В этот раз борьба получилась более упорной, но их победа все равно не вызывала сомнений.

Следующий этап Мировой серии у мужчин пройдет с 20 по 22 мая во Франции.