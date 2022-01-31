Регби-7. Женская сборная России – шестая на этапе Мировой серии

Женская сборная России по регби-7 на новом этапе Мировой серии не смогла повторить удачный результат недельной давности. Тогда команда дошла до финала, где уступила США. В этот раз россиянки оступились на стадии четвертьфинала и в итоге боролись только за пятое место.

Сборная традиционно сильно начала турнир. Плюсом было то, что поправились спортсменки, которые пропускали прошлый этап из-за коронавируса. На групповой стадии команда одержала две победы и для удачного жребия в четвертьфинале должна была обыгрывать Ирландию. Но не вышло. Россиянки неожиданно уступили 14:21 и вышли в плей-офф со второго места. Там же им попались очень грозные австралийки, против которых изначально было не так много шансов.

Соперницы стремительно начали встречу и не дали сборной России провести практически ни одной попытки. В минус сыграли и удаления. В итоге, россиянки уступили 0:41 и отправились в мини-турнир за 5-8 места.

Но и там команда выступила не идеально. В матче за пятое место она встречалась с Испанией. В начале встречи россиянки взяли инициативу в свои руки и уже на 3 минуте вышли вперед. Дальше еще несколько атак и 21-0 после первого тайма. Во втором осталось лишь удержать преимущество. С этой задачей россиянки справились – итоговый счет 28:0.

В матче за пятое место с Францией так легко добиться результата не получилось. Россия уверенно начала всртречу и повела 10:0. Но к концу первого тайма счет был уже 12:10 в пользу Франции. После перерыва соперницы продолжили агрессивно атаковать, а россиянки явно устали. Итог – 26:10 не в их пользу.

Следующий этап Мировой серии по регби-7 среди женщин пройдет с 1 по 3 апреля в Гонконге.