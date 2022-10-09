Теннис. ATP 250. Хихон 2022: что ждать и где смотреть

C 10 по 16 октября в Хихоне пройдет теннисный турнир ATP 250 Gijon Open. Причем на первом в истории турнире в Хихоне соберется немало звездных теннисистов во главе с лидером посева Андреем Рублевым, который сейчас ведет борьбу за попадание на ATP Finals в Турин. Среди его соперников выделим Пабло Карреньо-Бусту, Роберто Баутиста Агута и постепенно набирающих форму и рейтинг после своих травм Энди Маррея и Доминика Тима.

Рублев на данный момент занимает шестое место в чемпионской гонке. Однако с учетом квалифицировавшегося на правах победителя «Большого шлема» и игрока топ-20 Новака Джоковича, Андрей продолжает борьбу лишь за одну из трех оставшихся путевок. Отставая на 200 баллов от Даниила Медведева и опережая менее чем на 400 очков Тейлора Фрица и Феликса Оже-Альяссима и на 500 баллов Хуберта Хуркача. Победа в Хихоне, получившем лицензию ATP пока на один год, принесет Рублеву в чемпионской гонке более 200 очков и немного обезопасит от преследователей. Да и титул Рублеву, не выигрывавшему турниров с апреля (тогда, напомним, в Белграде он переиграл в решающем матче Джоковича), явно не помешает.

В Астане Андрей в трехсетовом полуфинале не сумел справиться со Стефаносом Циципасом, но все равно выглядел на корте обнадеживающе. Похоже, летний спад преодолен и в концовке сезона Рублев способен на многое, особенно если в равных матчах «подтянет» психологию. Первый круг в Хихоне он пропустит, а во втором его ждет матч либо с Ильей Ивашко либо с 41-летним ветераном Фелисиано Лопесом. В четвертьфинале Рублев, весьма вероятно, может выйти на Томми Пола, которому в прошлом году проиграл в Индиан-Уэллс на харде, но выиграл три предыдущих встречи.

Пабло Карреньо-Буста также еще сражается за путевку на ATP Finals Фото © Getty Images

В соседней четверти сетки посеяны Франсиско Серундоло, побеждавший Рублева минувшим летом в Гамбурге на грунте, но слабее выглядящий в зале на харде, и Альберт Рамос-Виньолас. Хотя Серундоло во втором круге может попасть на Фабио Фоньини, а Рамос-Виньолас – на Доминика Тима.

В нижней части сетки фаворитом выглядит Карреньо-Буста, выигравший два месяца назад Masters в Монреале. Остановить его до полуфинала могут попробовать, пожалуй, Артур Риндеркнех или Себастьян Баэс. В соседней четверти Баутиста Агут уже во втором круге, вероятно, сыграет с Себастьяном Кордой. А в четвертьфинале – с Алехандро Давидовичем Фокиной или с Марреем, которые встретятся друг с другом уже на старте.

Теннис. ATP 250. Gijon Open. Хихон,\* Испания (Hard). Расписание*

10 - 16 октября

время начала матчей - московское

10 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 14:00

11 октября, вторник

Первый круг. Начало в 13:00

12 октября, среда

Первый круг. Второй круг. Начало в 13:00

13 октября, четверг

Второй круг. Начало в 13:00

14 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 13:00

15 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 15:00

16 октября, воскресенье

Финал. Начало в 14:00

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