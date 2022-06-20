Пляжный волейбол. Итоги чемпионата мира — 2022

В воскресенье, 19 июня, в Риме завершился чемпионат мира по пляжному волейболу — 2022. По итогам десяти дней напряженных матчей на песчаных кортах легендарного спортивного комплекса «Форо Италико» титулы сильнейших на планете выиграли норвежцы Андерс Мол/Кристиан Сорум и бразильянки Дуда/Ана Патрисия.

Испытывавшие перед стартом турнира проблемы со здоровьем «Волейбольные викинги», тем не менее, сумели продемонстрировать в Риме игру высочайшего класса. Мол и Сорум за девять матчей уступили всего одну партию (в одной восьмой финала норвежцы слегка увязли в защите австрийского тандема Робин Зайдль/Филипп Валлер) и увезли из Италии единственный трофей, которого в их коллекции еще не было. Теперь норвежцы являются действующими чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр и Финала Мирового тура.

На пути к исторической победе на «Форо Италико» Мол и Сорум последовательно обыграли три команды из Бразилии: Алисон/Гуто (за игрой первого на чемпионате мира-2009 в Ставангере юные скандинавы наблюдали тогда с трибун), лидеров мирового рейтинга на момент старта соревнований Андре и Георга (у них в итоге бронза), а в финале в двух партиях (21:15, 21:16) были сильнее тандема Витор Фелипе/Ренато Лима.

Вице-чемпионы не входили в число предстартовых фаворитов: ранее они успешно играли только на домашнем этапе Мирового тура, а затем и «Про Тура» в Итапеме. В Риме путь Витора и Ренато до финала также выдался не самым простым: на групповом этапе бразильцы уступили сильнейшей команде Австралии Николаидис/Изак Каррачер Карракер, и, как результат, в плей-офф сетка им досталась тяжелая.

Южноамериканцам пришлось играть три партии с сильным чешским тандемом Ондржей Перушич/Давид Швайнер, а уже в 1/8 против главных фаворитов итальянской публики и чемпионов «Про Тура» в Юрмале Паоло Николаи/Самуэле Коттафава. Этот матч стал лучшим на турнире в исполнении Витора и Ренато — после победы в нем бразильцы обрели уверенность и буквально долетели до игры за золото, где Мол и Сорум оказались куда выше классом.

У женщин финал Бразилия — Канада не стал бы сенсацией в том случае, если бы Страну кленового листа в нем представляли Сара Паван и Мелисса Хьюмана-Паредес. Однако чемпионки мира-2019 не сумели защитить титул — в четвертьфинальном матче они уступили будущим обладательницам трофея-2022 Дуде (Эдуарда Сантос) и Ане Патрисии. За золото бразильская команда в итоге играла против тандема Брэнди Уилкинсон/Софи Буковик.

Имя последней до этого года было известно только специалистам: 26-летняя блокирующая играла на турнирах однозвездной категории и не добивалась значимых успехов. В конце сезона-2021 Уилкинсон предложила Буковик сменить амплуа — переквалифицироваться в защитницу — и играть вместе с ней. Первые шаги вышли не слишком успешными — на этапе «Про Тура» в Тлашкале новая команда не смогла преодолеть квалификацию. В Риме также ничего не предвещало прорыв на новый уровень, однако Брэнди и Софи суждено было стать открытием на «Форо Италико».

Их выход из группы и преодоление первой стадии уже можно было считать успехом, но набравшая ход команда не останавливалась: в трех партиях канадские пляжницы выбили из борьбы победительниц Финала Мирового тура Карлу Боргер/Джулию Зуде (Германия), затем расстроили болельщиков на римском форуме, переиграв местную команду Марту Менегатти/Валентину Готтарди, а в полуфинальном трехсетовом триллере остановили победительниц «Топ-16» в Остраве Кинью Тилльман и Свеню Мюллер. Команде из Германии понадобилось столько же сетов, чтобы одолеть в бронзовом матче призеров Олимпийских игр из Швейцарии Йоану Хайдрих/Анук Верж-Депре.

В главном матче женского турнира Буковик творила чудеса в защите, Уилкинсон несколько раз ловила соперниц фирменным блоком, однако для успеха этого не хватило — Дуда и Ана Патрисия за предыдущие девять дней потратили меньше сил и одержали уверенную победу. Для бразильского тандема чемпионок Юношеских Олимпийских игр-2014 титул в Риме стал первым после воссоединения команды в этом году.

Пляжный волейбол. Сезон-2022. Результаты, правила, расписание, ревью