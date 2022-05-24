Пляжный волейбол. «Про Тур». Этап топ-16 в Остраве: что ждать, где смотреть

С 26 по 29 мая в чешской Остраве пройдет турнир по пляжному волейболу серии «Про Тур» категории «Топ-16» — второй в сезоне-2022.

Промышленные пейзажи заброшенной угольной шахты уже стали классическими декорациями для состязаний на песке для лучших команд мирового рейтинга: с 2018 по 2021-й здесь прошли три этапа ныне упраздненного Мирового тура категории «4 звезды». Olympics представляет превью игр сильнейших пляжников планеты в культовом месте на северо-востоке Чехии.

Викинги против... викингов

Формально под первым номером у мужчин в Остраве посеяны чехи Ондржей Перушич и Давид Швайнер. В прошлом году на местных кортах они дошли до финала и уступили также заявленному на этап «Про Тура» тандему Александр Брувер/Роберт Меувсен из Нидерландов. Однако, едва ли хозяев можно назвать главными фаворитами при наличии в основной сетке победителей двух турниров-2022 Михала Брыля и Бартожа Лосяка из Польши, а также игравших в олимпийском финале катарцев Шерифа Юнуса/Ахмеда Тиджана и чемпионов Токио-2020 Андерса Мола/Кристиана Сорума из Норвегии. Последним придется оправдывать прозвище «волейбольные викинги», ведь после «Челленджера» в Кушадасы (Турция) у них появились серьезные конкуренты.

Шведы Давид Оман и Джонатан Хельвиг разгромили всех соперников по турниру в очень атлетичном стиле (им хватало скорости и безумия даже на редкий в пляжке двойной блок), установили рекорд «Про Тура» как самая юная команда-чемпион (обоим волейболистам по 20 лет) и ворвались в топ-10 мирового рейтинга. Однако, чтобы бросить вызов признанным топам, чемпионам Юношеских Олимпийских игр-2018 сначала придется пройти квалификацию 25 мая.

Чемпионки мира против призеров Олимпийских игр

У женщин ситуация еще парадоксальнее. Дуэт золушек из Луизианы Тэйрин Клот/Кристен Насс выиграл в сезоне два турнира «Про Тура» (в том числе в Турции 22 мая), однако рейтинговых баллов команде из США хватает только для 37-й позиции мирового рейтинга. Это не позволяет тандему ТиКейЭнн попасть ни на «Топ-16», ни на чемпионат мира в Риме в начале июня. Между тем, в обоих случаях в основной сетке сыграют чемпионки мира Сара Паван/Мелисса Хьюмана-Паредес из Канады, которых американки разгромили на открытии сезона AVP (Североамериканской профессиональной лиги).

Также в Остраве к числу главных претенденток на победу будут относиться вице-чемпионки Игр в Токио и турнира в Кушадасы Талика Клэнси/Мариафе Артако дель Солар из Австралии, лидирующие в мировом рейтинге Катя Стам/Раиса Скун из Нидерландов, а также бронзовые призеры Олимпийских игр Джоана Хайдрих/Анук Верж-Депре из Швейцарии и любая из пяти бразильских команд основной сетки.

Пляжный волейбол. «Про Тур». Топ-16. Острава (Чехия). Расписание соревнований основной сетки

по московскому времени

26 мая, четверг

Женщины. Групповой турнир. Начало в 09:30

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 11:10

27 мая, пятница

Женщины. Групповой турнир. Начало в 09:30

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 11:10

28 мая, суббота

Женщины. 1/4 финала. Начало в 11:00

Мужчины. 1/4 финала. Начало в 13:30

Женщины. 1/2 финала. Начало в 16:00

Мужчины. 1/2 финала. Начало в 18:00

29 мая, воскресенье

Женщины. Матч за третье место. Начало в 13:00

Мужчины. Матч за третье место. Начало в 14:00

Женщины. Финал. Начало в 17:00

Мужчины. Финал. Начало в 18:00

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube

Пляжный волейбол. Сезон-2022. Результаты, правила, расписание, ревью