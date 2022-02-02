Пекин-2022 | Шорт-трек: шансы и состав команды ОКР, расписание гонок, фавориты

Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 16 февраля 2022 года на льду Столичного крытого стадион. Будут разыграны 9 комплектов медалей, в отдельных видах есть шансы побороться за призовые места есть и у представителей команды ОКР.

Уже в самый первый день соревновательной программы (5 февраля) в новой олимпийской дисциплине — смешанной командной эстафете попасть в тройку вполне реально. Квартет спортсменов ОКР относится к числу фаворитов во-многом благодаря победе на одном из этапов Кубка мира этого сезона. Точно выступят лидеры команды — олимпийский чемпион Семен Елистратов и многократная медалистка чемпионатов мира Софья Просвирнова. Остальные два места пока вакантны.

В индивидуальных видах у мужчин наиболее высоки шансы на успех у Елистратова на дистанции 1500 м: в его пользу говорят второе место в зачете Кубка мира-2021/2022 и бронзовая медаль прошлой Олимпиады. Главные конкуренты Семена — китаец Рен Цзывей и ветеран из Нидерландов Шинке Кнегт. На 1000 м ярче всех в сезоне выступал кореец Хван Дэ Хон (две победы на этапах мирового Кубка), но круг претендентов на олимпийские медали довольно широк: и канадец Паскаль Дион, и Елистратов, и венгр Шаоанг Лю. Сенсацию способен преподнести на 500 м Константин Ивлиев: по ходу сезона он только прибавлял, и на финальном этапе Кубка мира в Дордрехте впервые в карьере пробился в тройку сильнейших. Главный фаворит на этой дистанции — венгр Шандор Шаолинь Лю. В эстафете на три медальные позиции у мужчин претендуют, как минимум, семь команд, в числе которых и ОКР. Делать здесь какие-либо прогнозы чрезвычайно трудно.

У женщин хэдлайнер соревнований по шорт-треку — Сюзанне Схюлтинг из сборной Нидерландов. Действующая олимпийская чемпионка на дистанции 1000 м претендует в Пекине на индивидуальный победный хет-трик. На 1500 м помешать Схюлтинг способны кореянки Ли Юбин (победительница общего зачета Кубка мира на этой дистанции) и олимпийская чемпионка Чхве Мин Джон, а на 500 м суперзвезда из Италии — 31-летняя Арианна Фонтана, не уезжавшая без медалей с 4(!) Олимпиад подряд. Главные медальные надежды команды ОКР — Софья Просвирнова на 1000 м и Елена Серегина на дистанции вдвое короче. В эстафете в этом сезоне доминируют Нидерланды, традиционно сильны Южная Корея, Канада (с олимпийской мультимедалисткой Ким Бутен), Китай и Италия. Квартет ОКР — крепкая по европейским меркам команда, способная при удачном раскладе добраться до главного финала.

Состав команды ОКР

Женщины : Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина

: Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина Мужчины: Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников

Более подробная информация о спортсменах команды ОКР по шорт-треку — здесь.

Шорт-трек на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

Время начала соревнований — московское.

5 февраля, суббота

Женщины. 500 м. Предварительный раунд. Начало в 14:00

Мужчины. 1000 м. Предварительный раунд. Начало в 14:38

Смешанная командная эстафета. Четвертьфиналы. Начало в 15:23

Смешанная командная эстафета. Полуфиналы. Начало в 15:53

Смешанная командная эстафета. Финал Б. Начало в 16:18

Смешанная командная эстафета. Финал А. Начало в 16:26

7 февраля, понедельник

Женщины. 500 м. Четвертьфиналы. Начало в 14:30

Мужчины. 1000 м. Четвертьфиналы. Начало в 14:44

Женщины. 500 м. Полуфиналы. Начало в 15:13

Мужчины. 1000 м. Полуфиналы. Начало в 15:20

Женщины. 500 м. Финал Б. Начало в 15:41

Женщины. 500 м. Финал А. Начало в 15:46

Мужчины. 1000 м. Финал Б. Начало в 15:52

Мужчины. 1000 м. Финал А. Начало в 15:58

9 февраля, среда

Мужчины. 1500 м. Четвертьфиналы. Начало в 14:00

Женщины. 1000 м. Предварительный раунд. Начало в 14:44

Мужчины. 1500 м. Полуфиналы. Начало в 15:29

Женщины. Эстафета. 3000 м. Полуфиналы. Начало в 15:45

Мужчины. 1500 м. Финал Б. Начало в 16:13

Мужчины. 1500 м. Финал А. Начало в 16:20

11 февраля, пятница

Женщины. 1000 м. Четвертьфиналы. Начало в 14:00

Мужчины. 500 м. Предварительный раунд. Начало в 14:18

Женщины. 1000 м. Полуфиналы. Начало в 14:55

Мужчины. Эстафета. 5000 м. Полуфиналы. Начало в 15:04

Женщины. 1000 м. Финал Б. Начало в 15:37

Женщины. 1000 м. Финал А. Начало в 15:43

13 февраля, воскресенье

Мужчины. 500 м. Четвертьфиналы. Начало в 14:00

Мужчины. 500 м. Полуфиналы. Начало в 14:27

Женщины. Эстафета. 3000 м. Финал Б. Начало в 14:35

Женщины. Эстафета. 3000 м. Финал А. Начало в 14:44

Мужчины. 500 м. Финал Б. Начало в 15:09

Мужчины. 500 м. Финал А. Начало в 15:14

16 февраля, среда

Женщины. 1500 м. Четвертьфиналы. Начало в 14:30

Женщины. 1500 м. Полуфиналы. Начало в 15:15

Мужчины. Эстафета. 5000 м. Финал Б. Начало в 15:32

Мужчины. Эстафета. 5000 м. Финал А. Начало в 15:44

Женщины. 1500 м. Финал Б. Начало в 16:11

Женщины. 1500 м. Финал А. Начало в 16:18

Все, что надо знать об олимпийском турнире по шорт-треку в Пекине, читайте здесь

Полное расписание и результаты соревнований по шорт-треку в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Календарь всех главных стартов сезона 2021/22 можно посмотреть здесь

Все новости о Кубке мира по шорт-треку-2021/22 смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

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