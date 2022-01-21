Пекин-2022. Шорт-трек: что нужно знать и за кого болеть

Шорт-трек – один из самых динамичных зимних олимпийских видов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине в шорт-треке будет разыграно рекордное количество комплектов наград – девять. Среди претендентов на медали — спортсмены сборной ОКР во главе с олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым и Софьей Просвирновой.

Комплекты медалей: 9

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

эстафета 5000 м

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

эстафета 5000 м

Смешанная эстафета

2000 м

В эстафетах участвуют по четыре спортсмена от страны, которые проводят смены по ходу дистанции. В смешанной эстафете, которая в Пекине дебютирует в олимпийской программе, каждую команду представляют двое мужчин и две женщины. В общей сложности соревнования по шорт-треку будут продолжаться шесть соревновательных дней.

Виктор Ан празднует победу на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Сочи. Фото © 2014 Getty Images

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1992 год

Самая успешная сборная – Южная Корея (24 золотые медали)

(24 золотые медали) Самый титулованный спортсмен – Виктор Ан (6 золотых медалей)

Сначала медали разыгрывались только в эстафетах, в 1994 году в программу добавили соревнования на дистанции 500 и 1000 м, с 2002 года – 1500 м. С 2022-го в программу включена смешанная эстафета.

Семен Елистратов (слева) во время заезда на 1000 м на Играх в Сочи. Фото © 2014 Getty Images

Успехи россиян

Уже в 1992 году Объединенная команда завоевала бронзу в женской эстафете. Тогда призерами стали Юлия Аллагулова, Наталья Исакова, Виктория Троицкая-Таранина и Юлия Власова. Затем последовала длительная пауза, которую удалось прервать только в 2014 году в Сочи. Натурализованный кореец Виктор Ан (ранее известный как Ан Хен Су) выиграл 500 и 1000 м, также стал третьим на 1500 м и вместе с Семеном Елистратовым, Русланом Захаровым и Владимиром Григорьевым завоевал золото в эстафете. Еще одну бронзу Елистратов выиграл на Играх 2018 года на 1500 м в составе команды Олимпийских атлетов из России.

Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров на церемонии награждения золотыми медалями за победу в эстафете на Играх в Сочи. Фото © 2014 Getty Images

За кого болеть в Пекине

У сборной ОКР, даже без завершившего карьеру Виктора Ана, есть шансы на медали практически во всех дисциплинах. Опытный Елистратов по-прежнему находится в великолепной форме, что доказал победой на чемпионате Европы-2021 в многоборье и тремя медалями на чемпионате мира-2021. Есть у него и победа на этапе Кубка мира--2021 минувшей осенью, где он был особенно хорош на коронной дистанции 1500 м. Также способны претендовать на высокие места на отдельных дистанциях Константин Ивлиев и Павел Ситников. Сильна мужская сборная и в эстафете, пусть в Кубке мира-2021 она выступала не слишком удачно.

В женской сборной помимо опытных Просвирновой и Екатерины Ефременковой в сборной в олимпийском сезоне появилось сразу несколько ярких спортсменок. В частности, Елена Серегина, пробившаяся в призеры этапа Кубка мира на 500 м. Спортсменки ОКР также сильны и в эстафете, где в недавнем выигрывали этапы Кубка мира. Побеждала команда в нынешнем олимпийском цикле в Кубке мира и в новой дисциплине – смешанной эстафете. В том числе и в розыгрыше Кубка мира в сезоне-2021/22 - в Дрездене в конце октября отличились Ефременкова, Елистратов, Просвирнова и Ситников

За кем следить

Мужчины

Шандор Лю (Венгрия), олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира

(Венгрия), олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Хван Де Хон (Южная Корея), четырехкратный чемпион мира

(Южная Корея), четырехкратный чемпион мира Шаоганг Лю (Венгрия), олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира

Женщины