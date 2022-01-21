Пекин-2022. Шорт-трек: что нужно знать и за кого болеть
Рассказываем о шорт-треке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине
Шорт-трек – один из самых динамичных зимних олимпийских видов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине в шорт-треке будет разыграно рекордное количество комплектов наград – девять. Среди претендентов на медали — спортсмены сборной ОКР во главе с олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым и Софьей Просвирновой.
Комплекты медалей: 9
Мужчины
- 500 м
- 1000 м
- 1500 м
- эстафета 5000 м
Женщины
- 500 м
- 1000 м
- 1500 м
- эстафета 5000 м
Смешанная эстафета
- 2000 м
В эстафетах участвуют по четыре спортсмена от страны, которые проводят смены по ходу дистанции. В смешанной эстафете, которая в Пекине дебютирует в олимпийской программе, каждую команду представляют двое мужчин и две женщины. В общей сложности соревнования по шорт-треку будут продолжаться шесть соревновательных дней.
Олимпийская история
- Дебют в олимпийской программе – 1992 год
- Самая успешная сборная – Южная Корея (24 золотые медали)
- Самый титулованный спортсмен – Виктор Ан (6 золотых медалей)
Сначала медали разыгрывались только в эстафетах, в 1994 году в программу добавили соревнования на дистанции 500 и 1000 м, с 2002 года – 1500 м. С 2022-го в программу включена смешанная эстафета.
Успехи россиян
Уже в 1992 году Объединенная команда завоевала бронзу в женской эстафете. Тогда призерами стали Юлия Аллагулова, Наталья Исакова, Виктория Троицкая-Таранина и Юлия Власова. Затем последовала длительная пауза, которую удалось прервать только в 2014 году в Сочи. Натурализованный кореец Виктор Ан (ранее известный как Ан Хен Су) выиграл 500 и 1000 м, также стал третьим на 1500 м и вместе с Семеном Елистратовым, Русланом Захаровым и Владимиром Григорьевым завоевал золото в эстафете. Еще одну бронзу Елистратов выиграл на Играх 2018 года на 1500 м в составе команды Олимпийских атлетов из России.
За кого болеть в Пекине
У сборной ОКР, даже без завершившего карьеру Виктора Ана, есть шансы на медали практически во всех дисциплинах. Опытный Елистратов по-прежнему находится в великолепной форме, что доказал победой на чемпионате Европы-2021 в многоборье и тремя медалями на чемпионате мира-2021. Есть у него и победа на этапе Кубка мира--2021 минувшей осенью, где он был особенно хорош на коронной дистанции 1500 м. Также способны претендовать на высокие места на отдельных дистанциях Константин Ивлиев и Павел Ситников. Сильна мужская сборная и в эстафете, пусть в Кубке мира-2021 она выступала не слишком удачно.
В женской сборной помимо опытных Просвирновой и Екатерины Ефременковой в сборной в олимпийском сезоне появилось сразу несколько ярких спортсменок. В частности, Елена Серегина, пробившаяся в призеры этапа Кубка мира на 500 м. Спортсменки ОКР также сильны и в эстафете, где в недавнем выигрывали этапы Кубка мира. Побеждала команда в нынешнем олимпийском цикле в Кубке мира и в новой дисциплине – смешанной эстафете. В том числе и в розыгрыше Кубка мира в сезоне-2021/22 - в Дрездене в конце октября отличились Ефременкова, Елистратов, Просвирнова и Ситников
За кем следить
Мужчины
- Шандор Лю (Венгрия), олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира
- Хван Де Хон (Южная Корея), четырехкратный чемпион мира
- Шаоганг Лю (Венгрия), олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира
Женщины
- Чхве Мин Джон (Южная Корея), двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира
- Сюзане Схюлтинг (Нидерланды), олимпийская чемпионка,семикратная чемпионка мира
- Ким Бутен (Канада), трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратный призер чемпионатов мира