Шорт-трек. Итоги Кубка мира: в призах общего зачета только Елистратов

В Дордрехте (Нидерланды) сегодня стали известны победители зачетов Кубка мира на отдельных дистанциях по шорт-треку. У сборной России на заключительном этапе два призовых места: Елена Серегина и Константин Ивлиев финишировали в главных забегах на 500 м третьими. В общем зачете Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 м.

У женщин главным действующим лицом соревнований стала Сюзанне Схюлтинг: после четырех побед на предыдущем этапе в Дебрецене спортсменка из Нидерландов жаждала повторения успеха, который потенциально мог принести ей лидерство во всех зачетах Кубка. В итоге, взрывная волна энергии Сюзанны непосредственно повлияла и на результаты женской сборной России. На дистанции 500 м лидеру команды Софье Просвирновой не повезло встретиться со Схюлтинг уже в четвертьфинале: третьего места в тактическом забеге для прохода дальше не хватило. Аналогичное место дало шанс на продолжение борьбы куда менее опытной Елене Серегиной: россиянка не стушевалась в компании Арианны Фонтана из Италии и Ким Бутен из Канады, задававших темп быстрейшему забегу. В полуфинале Серегина дольше всех смогла держаться за Схюлтинг и заслуженно отобралась в главный забег дня. В четверке сильнейших оранжевая ракета перестаралась и упала, а россиянка грамотно действовала тактически и обеспечила себе первый подиум в карьере на этапах Кубка мира. Третье место (вслед за Бутен и Фонтана) позволило Серегиной ворваться в десятку общего зачета (итоговое десятое место) и осознать собственную готовность к соревнованиям самого высокого уровня.

«Поначалу нервничала, когда стартовала с более титулованными соперницами, но к четвертому этапу Кубка мира у меня прибавилось уверенности в себе» — отметила Елена в интервью «Матч ТВ».

Также в десятке общего зачета закончила кубковый сезон Просвирнова на 1000 м (сильнейшей там стала Схюлтинг). Эстафетная команда, финишировавшая в Дордрехте на первом месте в финале Б, однако это результат не позволил Серегиной, Ефремовой, Екатерине Ефременковой и Вере Рассказовой подняться выше шестой позиции в генеральной классификации.

У мужчин Семен Елистратов выходил на финал дистанции 1500 м лидером общего зачета, однако ошибка не позволила российскому спортсмену удержать первую позицию. Елистратов финишировал седьмым в забеге, а победу и Кубок забрал находящийся в отличной форме китаец Рен Цзывей. Стоит также отметить отлично выступление 32-летнего призера Олимпийских игр в Сочи и Пхенчхане Шинке Кнегта. Перед родной публикой 32-летний ветеран закончил финал на втором месте.

Елистратов мог бы финишировать в тройке общего зачета и на дистанции 1000 м, однако для этого необходимо было попадать в финал А. Семену не хватило в полуфинале двух тысячных секунды — именно столько составило отставание российского спортсмена от канадца Паскаля Диона. Последний не удержал Кубок в своих руках — сильнейшим на 1000 м по итогам четырех этапов Кубка стал венгр Шаоанг Лю.

Самый яркий перфоманс этапа в мужской сборной России выдал Константин Ивлиев. Молодой спортсмен продолжает прогрессировать: на прошлых выходных в Венгрии он одержал победу в финале Б на дистанции 500 м, а в Нидерландах домчался до тройки сильнейших главного забега. Благодаря третьему месту Ивлиев поднялся на восьмое итоговое место самой короткой дисциплины шорт-трека в рамках Кубка мира.

Как минимум на медаль российская команда могла претендовать и в финале смешанной эстафеты на 2000 м. Однако, в новой олимпийской дисциплине квартет Денис Айрапетян - Просвирнова - Ефременкова - Ивлиев финишировал только четвертым. Причина неудачи самая банальная для вида спорта — падение. Невезение стоило России места в тройке и общего зачета: оттуда команду вытеснили занявшие в Дордрехте вторую позицию венгры.

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