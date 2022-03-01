Пекин-2022 | Санный спорт. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине проходили с 5 по 10 февраля 2022 года в Национальном центре санного спорта в Яньцине. Было разыграно четыре комплекта наград, успешнее всего выступили представители сборной Германии, выигравшие все золотые медали, а также две серебряные. Спортсмены ROC завоевали одну бронзу, отличилась саночница Татьяна Иванова. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в санном спорте.

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Медальные результаты команды ROC:

🥉 Женщины. Одноместные сани — Татьяна Иванова

Единственной успешной для спортсменов ROC дисциплиной стали одноместные сани у женщин, где бронзовую медаль сумела завоевать Татьяна Иванова.

Ее путь на эти Олимпийские игры был очень трудным. Осенью спортсменка получила серьезную травму и восстановилась буквально к пекинским соревнованиям. Даже не могла нормально ходить, но уже вовсю готовилась бороться за медаль. Можно сказать, что Иванова выжала максимум из сложившейся ситуации и своих личных возможностей. На золото претендовать здесь не представлялось возможным, ведь величайшая саночница в истории Натали Гейзенбергер совершенно не собиралась отдавать кому-то свои позиции, да и конкуренция со стороны других саночниц из Германии была очень жесткой.

В первый день два заезда принесли достаточно неожиданные результаты. Предполагалось, что в распределение наград вмешается Юлия Таубиц, ставшая обладательницей Кубка мира этого сезона. Но спортсменка из Германии перевернулась и потеряла драгоценные секунды. Стало ясно, что на медали она, скорее всего, претендовать уже не сможет. Перевернулись в первый день и две представительницы ROC — Екатерина Катникова сразу лишилась возможности продолжать соревнования, а Виктория Демченко оказалась на дне таблицы.

Иванова успешно провела первый день и расположилась на третьем строчке после двух немок — легендарной Гейзенбергер и перспективной Анны Беррайтер. Ошибка Таубиц оставляла спортсменке ROC хорошие шансы на медаль во второй день, в противном случае немки могли бы занять весь пьедестал.

Во второй день достойно выступила Демченко, которая вышла на трассу и прокатилась в свое удовольствие, а потом еще и подбодрила зрителей харизматичным кличем.

Третья и четвертая попытки не изменили положение дел. Гейзенбергер одержала уверенную победу. По итогам Пекина-2022 она стала пятикратной олимпийской чемпионкой. В этот раз Натали готовилась к Играм, будучи мамой, поэтому для нее это был совершенно новый опыт подготовки к соревнованиям, с которым она великолепно справилась.

Отлично справилась и Татьяна Иванова, которая сумела преодолеть все трудности, без существенных ошибок провести свои попытки и завоевать бронзовую медаль. На большее рассчитывать здесь не приходилось, поэтому спортсменка ROC достигла выдающегося результата и стала единственной представительницей ROC в санном спорте, кому удалось уехать из Китая с наградой.

В остальных дисциплинах спортсмены ROC выступили не слишком успешно. В одноместных санях у мужчин на медали могли претендовать Роман Репилов и Семен Павличенко, но уже в первый день допустили ошибки и выбыли из борьбы. В итоге они заняли девятое и десятое места соотвественно, а Александр Горбацевич стал 14-м. В двойках Александр Денисьев и Владислав Антонов показали восьмой результат, Андрей Богданов и Юрий Прохоров — десятый. Наконец, в командной эстафете у ROC были хорошие шансы на бронзу, но сборная Латвии выступила успешнее, а первыми и вторыми здесь предсказуемо стали немцы и австрийцы.