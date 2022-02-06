Пекин-2022 | Санный спорт: результаты, видео, расписание
Олимпийские игры-2022 в санном спорте: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Автор: Сергей Бурый
Фото © Getty Images
Соревнования по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине проходят с 2 по 10 февраля 2022 года. Разыгрываются 4 комплекта медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов санного спорта на Олимпиаде-2022.
Состав команды ОКР
- Женщины. Виктория Демченко, Татяна Иванова, Екатерина Катникова.
- Мужчины. Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.
- Двойки. Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.
Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР – здесь.
Санный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
6 февраля, воскресенье
- Мужчины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:15
8 февраля, вторник
- Женщины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:35
9 февраля, среда
- Двойки (финальный заезд). Начало в 16:35
10 февраля, четверг
- Командные соревнования. Эстафета. Начало в 16:30
Результаты
6 февраля, воскресенье
Мужчины. Одноместные сани
- 1. Йоханнес Людвиг (Германия) – 3.48,735
- 2. Вольфганг Киндл (Австрия) – 3.48,895
- 3. Доминик Фишналлер (Италия) – 3.49,686…
- 9. Роман Репилов – 3.51,634
- 10. Семен Павлюченко – 3.51,649…
- 14. Александр Горбацевич (все – ROC) – 3.52,601
- Полное расписание и результаты соревнований по санному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по санному спорту в Пекине читайте здесь
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