Пекин-2022 | Санный спорт: результаты, видео, расписание

Соревнования по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине проходят с 2 по 10 февраля 2022 года. Разыгрываются 4 комплекта медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов санного спорта на Олимпиаде-2022.

Состав команды ОКР

Женщины. Виктория Демченко, Татяна Иванова, Екатерина Катникова.

Виктория Демченко, Татяна Иванова, Екатерина Катникова. Мужчины. Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.

Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов. Двойки. Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР – здесь.

Санный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:15

8 февраля, вторник

Женщины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:35

9 февраля, среда

Двойки (финальный заезд). Начало в 16:35

10 февраля, четверг

Командные соревнования. Эстафета. Начало в 16:30

Результаты

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Одноместные сани