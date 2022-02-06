Пекин-2022 | Санный спорт: результаты, видео, расписание

Олимпийские игры-2022 в санном спорте: видео лучших моментов, полные результаты и расписание 

Автор: Сергей Бурый
Санный спорт
Фото © Getty Images

Соревнования по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине проходят с 2 по 10 февраля 2022 года. Разыгрываются 4 комплекта медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов санного спорта на Олимпиаде-2022.

Состав команды ОКР

  • Женщины. Виктория Демченко, Татяна Иванова, Екатерина Катникова.
  • Мужчины. Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.
  • Двойки. Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР – здесь.

Санный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

6 февраля, воскресенье

  • Мужчины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:15

8 февраля, вторник

  • Женщины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:35

9 февраля, среда

  • Двойки (финальный заезд). Начало в 16:35

10 февраля, четверг

  • Командные соревнования. Эстафета. Начало в 16:30

Результаты

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Одноместные сани

  • 1. Йоханнес Людвиг (Германия) – 3.48,735
  • 2. Вольфганг Киндл (Австрия) – 3.48,895
  • 3. Доминик Фишналлер (Италия) – 3.49,686…
  • 9. Роман Репилов – 3.51,634
  • 10. Семен Павлюченко – 3.51,649…
  • 14. Александр Горбацевич (все – ROC) – 3.52,601

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