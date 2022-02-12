Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Гао Тинью завоевал золото на домашнем льду с олимпийским рекордом

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования в конькобежном спорте на дистанции 500 м у мужчин. Гао Тинью из Китая с олимпийским рекордом 34.32 завоевал золото, вторым стал Ча Мин Кю (Республика Корея), показавший время 34.39. Бронза у Морисиге Ватару из Японии — 34.49. Лучший из команды ROC — Виктор Муштаков (34.60)

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