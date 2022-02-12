Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Гао Тинью завоевал золото на домашнем льду с олимпийским рекордом
Конькобежец из Китая добавил к бронзе Пхенчхана-2018 золото Пекина-2022, серебро у Ча Мин Кю (Республика Корея), бронза за японцем Морисиге Ватару
Автор: Вадим Шереметьев
Фото © Justin Setterfield
На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования в конькобежном спорте на дистанции 500 м у мужчин. Гао Тинью из Китая с олимпийским рекордом 34.32 завоевал золото, вторым стал Ча Мин Кю (Республика Корея), показавший время 34.39. Бронза у Морисиге Ватару из Японии — 34.49. Лучший из команды ROC — Виктор Муштаков (34.60)
Новость обновляется...