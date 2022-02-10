Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Женщины. Схаутен выиграла золото с олимпийским рекордом

На Олимпийских играх в Пекине сегодня был разыгран третий комплект наград у женщин на дорожке Национального конькобежного стадиона. Золото на дистанции 5000 метров завоевала знаменитая спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен – ее результат 6.43.51 стал новым олимпийским рекордом. Серебряная медаль – у Изабель Вайдеман из Канады, уступившей победительнице 4,67 секунды. Бронза – у знаменитой чешской конькобежки Мартины Сабликовой, проигравшей Схаутен 6,58 секунды.

В этом виде программы у спортсменок ROC были неплохие шансы на медаль. Лидер команды Наталья Воронина является чемпионкой мира-2020 и первой в истории спортсменкой, выбежавшей из 6 минут 40 секунд. К тому же, в активе у нее есть успешный олимпийский опыт – четыре года назад в Пхенчхане Наталья завоевала бронзу. На дистанции 3000 метров в Пекине Воронина осталась за пределами первой десятки. Однако изначально конькобежка не скрывала, что усиленно готовится именно к бегу на пять километров.

На старт олимпийского турнира в этой дисциплине вышли всего 12 спортсменок, в результате чего соревнования получились достаточно скоротечными. Волею жребия Воронина оказалась в третьей паре вместе с молодой Санной Интхофф из Нидерландов. К этому моменту лучший результат показала бежавшая в первой паре представительница Беларуси Марина Зуева. Грамотно распределив силы по дистанции, спортсменка ROC с каждым кругом увеличивала преимущество над Зуевой. В результате Воронина показала результат 6.56.99, опередив недавнего лидера почти на шесть секунд. Правда, после забега Наталья была настолько недовольна своими секундами, что даже расплакалась от досады. По ее словам, к ней пока так и не вернулись ощущения прошлого сезона из-за потери формы, связанной с осенней операцией и пропуском части подготовки к Олимпиаде.

После заливки льда первой из фавориток на дорожку вышла трехкратная олимпийская чемпионка и 21-кратная чемпионка мира Сабликова, для которой, судя по всему, нынешний сезон будет последним в карьере. На первых кругах чешка уступала Ворониной, но затем увеличила темп и в итоге «привезла» спортсменке ROC около семи секунд преимущества.

Основные же события дня развернулись, когда на дорожку вышли участницы двух заключительных забегов. Канадка Изабель Вайдеманн на 1.91 секунды сумела улучшить время Сабликовой, сделав весомую заявку на победу. Помешать ей могла лишь чемпионка Игр на дистанции в 3000 метров Схаутен. Спортсменка из Нидерландов показала фантастическую готовность на второй половине дистанции. Сказалась ее прежняя специализация – в классические коньки она пришла из марафонских забегов. Уже за два круга до финиша в победе Ирен ни у кого не было сомнений. Схаутен не только стала двукратной олимпийской чемпионкой Пекина, но и вошла в историю как обладательница нового олимпийского рекорда, улучшив прежнее достижение на 3,40 секунды.