Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Ирен Вюст стала чемпионкой на 1500 м, Голубева и Лаленкова в десятке

Ирен Вюст из Нидерландов стала чемпионкой на дистанции 1500 м в конькобежном спорте на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Ее время 1.52,28. Второй результат за японкой Михо Такаги (1.53,72), бронза у Антуанет Де Йонг из Нидерландов (1.54,82). Лучшей из команды ROC стала Елизавета Голубева, она седьмая (1.55,30).

Долгое время внимание болельщиков ROC было приковано к Евгении Лаленковой. Она показала отличный результат и некоторое время была лидером, именно на ее время ориентировались соперницы.

Лаленковой досталась не слишком удобная пара, немного не под ее стиль. Очень быстрый разгон, в котором спортсменка ROC проиграла секунду. Зато примерно с 400 метров она бежала значительно быстрее, за один круг отыграв полторы секунды. Лаленкова сумела правильно распределить силы, ведь у нее есть опыт успешных выступлений на этой дистанции, в том числе на крупных международных турнирах.

Спортсменка осталась довольно временем и рассказала телеканалу «Матч ТВ» о своих впечатлениях.

«Первая половина дистанции прошла хорошо, вторая была сложна в техническом плане. Техника чуть-чуть развалилось по ходу, вернуть скорость было очень трудно. Не знаю, выполнила ли я свою программу на максимум. Мы не бежали на этом катке никогда, поэтому не знаю, на какое время ориентироваться. Волноваться, на самом деле, начинаю только сейчас, когда уже выступила», — рассказала Лаленкова.

Она действительно некоторое время лидировала, но постепенно на лед выходили все более сильные конькобежки. Еще одна представительница команды ROC Елизавета Голубева сумела превзойти результат Лаленкой и в итоге стала седьмой, а сама Евгения расположилась на девятом месте.

Последний заезд не смог принести золото японке Михо Такаги, она показала время чуть хуже Ирен Вюст, которая в итоге и праздновала успех.