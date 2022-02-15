Пекин-2022 | Сноуборд. Имин Су из Китая стал самым молодым чемпионом в биг-эйре

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования в дисциплине биг-эйр сноуборда у мужчин. Золото завоевал представитель Китая Имин Су. 17-летний спортсмен добавил золото к серебру в слоупстайле. Серебро у норвежца Монса Ройслана, бронза у Макса Парро из Канады.

Блестящую победу одержал 17-летний серебряный призер в слоупстайле Имин Су из Китая, набравший за две лучшие попытки на трамплине стадиона «Шоуган» 182.50 балла. Сноубордист из Китая выступил в финале намного стабильнее, чем в квалификации – это и стало залогом успеха.

Имин Су чисто исполнил вращение на 1800 (фронтсайд и бэксайд), особенно ярким получился второй прыжок с инди-грэбом. Его исполнение не только привело в восторг публику, но и впечатлило судей, оценивших его на 93 балла ровно.

Двум сноубордистам удалось набрать в финале большую сумму за отдельно взятую попытку, в том числе канадцу Максу Парро. Олимпийский чемпион в слоупстайле за свой трипл корк во втором раунде получил 94 балла, но не стал рисковать в финальной попытке и остался с бронзой.

Не входивший в число фаворитов норвежский сноубордист Монс Ройслан третьим прыжком 1620 ворвался на второе место.

Исполнивший во втором раунде на 95 баллов невероятный трюк 1800 с тэйл-грэбом вице-лидер квалификации японец Отсука Такеру в двух других своих попытках не смог ни разу устоять на ногах при приземлении и закончил соревнования только на девятом месте. Не смог бороться за медали и чемпион мира-2021 в биг-эйре Марк Макморрис: два падения и десятая итоговая позиция у канадца. Сноубордист команды ROC Владислав Хадарин в финал отобраться не сумел