Пекин-2022 | Сноуборд. Слоупстайл. Макс Парро – олимпийский чемпион!

7 февраля на Олимпийских играх в Пекине были разыграны медали у сноубордистов в слоупстайле. Финал получился драматичным, и события в нем разительно отличались от квалификации. Главным героем стал серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Макс Парро. Квалификацию канадский сноубордист завершил лишь на десятом месте, но в финале словно вышел из тени и продемонстрировал свою силу.

Решающей оказалась вторая попытка, которую Парро исполнил на высочайшем уровне, получив 90,96 балла. Это было на четыре балла больше, чем результат Су Имина из Китая, с запасом выигравшего квалификацию. Главным конкурентом Перро в финале стал как раз Су Имин. Как и у канадца, у китайского райдера самой удачной стала вторая попытка. Он набрал 88,7 балла, улучшив свой результат в квалификации, но этого оказалось недостаточно, чтобы стать на домашней Олимпиаде чемпионом. Третья попытка не задалась у обоих лидеров – их баллы оказались не слишком высокими. В итоге именно Парро стал олимпийским чемпионом Пекина.

У этого спортсмена удивительная судьба. Незадолго до Олимпийских игр Парро одержал главную победу в жизни – преодолел рак. А теперь в его коллекции появилась уже вторая олимпийская медаль – уже золотая. Парро – еще и многократный победитель престижного турнира X-Games. Для полной коллекции наград канадскому сноубордисту не хватает только одной – золота на чемпионате мира.

Бронзовую медаль в Пекине завоевал еще один представитель Канады – Марк Макморрис. В квалификации он стал вторым и считался одним из главных претендентов на медаль в финале. Вопрос был только один – какого достоинства она будет. Макморрис выступил гораздо лучше, чем в квалификации, добавив к своему результату целых пять баллов. Благодаря этому, канадец оказался выше, чем олимпийский чемпион Пхенчхана Редмонд Джерард из сборной США, который на сей раз остался за пределами пьедестала. Макморрису же, чтобы стать вторым, не хватило всего 0,2 балла. Для канадца эта бронза стала на Олимпийских играх третьей подряд.