Пекин-2022 | Сноуборд: результаты, видео, расписание

Соревнования по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 15 февраля 2022 года. На трассах спорткомплексов Геньтин и Шоуган будут разыграны 11 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов состязаний сноубордистов на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Мужчины: Вик Вайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин

Вик Вайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин Женщины: Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина

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Сноуборд на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание по московскому времени

8 февраля, вторник

Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый и большой финал. Начало в 10:36

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый и большой финал. Начало в 10:43

9 февраля, среда

Женщины. Борд-кросс. Малый и большой финал. Начало в 10:45

10 февраля, четверг

Женщины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25

Мужчины. Борд-кросс. Малый и большой финал. Начало в 10:15

11 февраля, пятница

Мужчины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25

12 февраля, суббота

Микст. Борд-кросс. Малый и большой финал. Начало в 5:50

15 февраля, вторник

Женщины. Биг-эйр. Финал. Начало в 5:15

Мужчины. Биг-эйр. Финал. Начало 8:45

Результаты

6 февраля, воскресенье

Женщины. Слоупстайл

1. Зои Садовски-Синнот (Новая Зеландия) 92.88 балла

2. Джулия Марино (США) 87.68

3. Тесс Коди (Австралия) 84.15

4. Лори Блюэн (Канада) 81.41

5. Рейра Ивабути (Япония) 80.03

6. Анна Гассер (Австрия) 75.33

Слоупстайл. Зои Садовски-Синнотт завоевала историческое золото

7 февраля, понедельник

Мужчины. Слоупстайл

1. Макс Парро (Канада) 90.96 балла

2. Су Имин (Китай) 88.70

3. Марк Макморрис (Канада) 88.53

4. Редмонд Джерард (США) 83.25

5. Эмилиано Лауци (Италия) 80.01

6. Крис Корнинг (США) 65.11

...15. Владислав Хадарин (ROC) 64.73

Слоупстайл. Макс Парро – олимпийский чемпион!

Смотрите Олимпийские игры в Пекине на Первом канале, России-1, каналах холдинга «Матч» и сайте tele-sport.ru.