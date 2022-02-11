Пекин-2022 | Сноуборд. Хирано Аюму завоевал золото в хафпайпе, Шон Уайт стал четвертым

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования в хафпайпе (сноуборд) у мужчин. Золото завоевал Хирано Аюму из Японии (96.00). Серебро за австралийцем Скотти Джеймсом (92.50). Бронза на счету Яна Шеррера (87.25) из Швейцарии. Легендарный американец, трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт занял четвертое место (85.00).

Главное обстоятельство, позволившее японцу победить, его знаменитый трипл корк 1440. Еще перед стартом пекинских игр многие отмечали: если Хирано сделает этот трюк, шансов у других нет. Он первым в мире исполнял такой элемент на подобном уровне. В итоге это и позволило ему стать олимпийским чемпионом.

В финале Хирано ожидало противостояние с 12-ю лучшими сноубордистами мира. И, казалось, может случится все, что угодно: нервы, стресс, ошибка. Но все это не про него. Многие забывают, что несмотря на молодой возраст – ему всего 23 года – для японца это были уже третьи Олимпийские игры. Дебютировал он в Сочи в возрасте 15 лет и сразу взял серебро. Спустя четыре года – аналогичная медаль. Ему не удавалось прервать доминирование Шона Уайта. Но теперь это все-таки получилось.

После трех попыток он показал максимальный результат – 96 баллов. Джеймс, который после второго прыжка еще имел шансы, в итоге набрал 92,5. На третьем месте неожиданно оказался Ян Шеррер.

Соревнования по хафпайпу действительно входили в список главных ожиданий Олимпийских игр. Это не только эстетическое зрелище, но еще – сильные сюжеты. Например, в этом финале после второй попытки не было однозначного понимания, выиграет ли Хирано. Ведь Джеймс шел совсем рядом. Однако трипл корк, выполненный в третьем раунде, окончательно убедил судей. Джеймс и Шеррер также выступали стабильно, однако уровень их трюков в любом случае уступал японским.

Отдельная драма – история Шона Уайта. Это были пятые Олимпийские игры для 35-летнего спортсмена. Он выполнил стандартный для себя набор трюков на очень приличном уровне, но этого не хватило для борьбы за медали. А в третьем раунде он вовсе упал. Хотя даже чистый прыжок вряд ли бы гарантировал ему медаль. Болельщики наверняка ожидали красивый финал истории: легендарный сноубордист на подиуме на последнем крупном старте.

Уайт уходил с трассы под аплодисменты других сноубордистов, которые в большинстве случаев сильно младше его, и болельщиков. Американец плакал. Он понимал, что это его последний шанс почувствовать атмосферу большого турнира в качестве действующего спортсмена. Дальше будут уже другие роли.

А Хирано помимо золота получил еще одно достижение. Он первый в истории спортсмен из Азии, который выиграл в дисциплину в сноуборде на Олимпийских играх. Но учитывая его возраст, в будущем он вполне может затмить и Шона Уайта.

Следующее медальное соревнование в сноуборде пройдет уже завтра. Болельщиков ожидает командное соревнование по борд-кроссу. Финал начнется в 5:50.