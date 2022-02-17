Пекин-2022 | Горные лыжи. Гизин выиграла олимпийскую комбинацию второй раз подряд, Шиффрин не финишировала

Мишель Гизин из Швейцарии выиграла заключительный вид индивидуальной горнолыжной программы на Олимпийских играх в Пекине. Гизин, как и на Играх-2018, первенствовала в альпийской комбинации, опередив свою подругу по сборной Швейцарии Венди Холденер, бронзу завоевала итальянка Федерика Бриньоне. Фаворитка соревнований Микаэла Шиффрин из США вновь не справилась с давлением и сошла, зато Юлия Плешкова из ROC показала лучший результат в карьере, замкнув топ-10.

Альпийская комбинация – это настоящее горнолыжное двоеборье, подвластное только универсалом. Способным хорошо справляться с такими деаметрально противоположными дисциплинами, как скоростной спуск и слалом. 28-летняя Гизин уже не раз доказывала, что умеет это делать на «отлично». Да, спуск у нее немного хромает, но все же оставляет в борьбе. А слалом у Мишель всегда был на очень высоком уровне, пусть и уступает самым-самым лучшим. В Пекине Мишель стала шестой в слаломе и десятой в гигантском слаломе. Подтвердив, что готова к повторению успеха Пхенчхана, где в споре за золото комбинации опередила Шиффрин и Холденер.

Четыре года назад сестре олимпийской чемпионки Игр-2014 в скоростном спуске Доминик Гизин прекрасно удалась скоростная часть комбинации, где она неожиданно для многих пробилась в топ-3. На сей раз Мишель финишировала в спуске только 12-й позади нескольких опасных конкуренток. Прежде всего, Холденер (11-я) и действующей чемпионки мира Шиффрин (пятая). Еще одна фаворитка, олимпийская чемпионка Пекина в слаломе Петра Влхова из Словакии из-за воспаления сухожилия левой лодыжки вообще не стартовала, она приняла решение досрочно завершить свои выступления на Играх-2022.

Выиграла спуск Кристин Шайер из Австрии, но ее не рассматривали в качестве реальной претендентки из-за слабого слалома. Олимпийская чемпионка Пекина в параллельном гиганте сноуборда Эстер Ледецка из Чехии уступила в первой части комбинации Шайер всего лишь одну сотую. Но и она вряд ли могла рассчитывать на медали. Тем не менее, трехкратная олимпийская чемпионка (в Пхенчхане, напомним, она выиграла и в горных лыжах и в сноуборде) едва не сотворила сенсацию, заняв в комбинации итоговое четвертое место. Во многом из-за ошибок соперниц. Романе Мирадоли из Франции шла на прекрасный результат, но сошла в слаломе. Как и лидер Кубка мира Шиффрин, провалившая все личные дисциплины в Пекине.

Зато Гизин провела слалом великолепно, опередив Холденер за явным преимуществом – на 1,05. Бриньоне отстала на 1,85. Что касается Плешковой, то Юлия в спуске заняла 14-е место всего в 12 сотых от Мишель. Но она является специалисткой скоростных дисциплин, так что особо не обольщалась перед стартом слалома. Тем не менее, Юлия показала себя и во второй части горнолыжного двоеборья весьма неплохо. Чисто по слалому у нее 11-е время, а в сумме десятое - в 5,03 секунды от чемпионки.

24-летняя горнолыжница повторила лучший результат команды ROC в горных лыжах на Играх-2022 – ранее замкнул топ-10 Александр Хорошилов в слаломе. Причем для Плешковой – это лучший результат в международной карьере. Ранее она ни разу не пробивалась в топ-10 ни в одной из дисциплин даже на этапах Кубка мира. «В какой-то мере я довольна, потому что выкладывалась, боролась, пусть делала ошибки, но провела не самый плохой заезд. В целом, довольна», - поделилась с «Матч ТВ» своими ощущениями Плешкова.