Паралимпийские игры-2022 в Пекине: расписание

4–13 марта 2022 года в Пекине пройдут зимние Паралимпийские игры. На Паралимпиаде будут представлены шесть видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, сноуборд и керлинг на колясках. Всего спортсмены разыграют 78 комплектов медалей.
Расписание Паралимпиады
Olympics приводит расписание всех медальных соревнований и церемоний. Время указано пекинское (GMT+8)
4 марта
Церемония открытия
- 19:55 — 21:23
5 марта
Биатлон (6 комплектов медалей)
- 10.00 — 11.15. Спринт 6 км, сидя (мужчины и женщины)
- 12.00 — 13.15. Спринт 6 км, стоя (мужчины и женщины)
- 14.00 — 15.15. Спринт 6 км, с нарушениями зрения (мужчины и женщины)
Горнолыжный спорт (6 комплектов медалей)
- 10:00 — 13:10. Скоростной спуск, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)
Также 5 марта пройдет 3 матча группового этапа турнира по следж-хоккею и 7 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.
6 марта
Горнолыжный спорт (6 комплектов медалей)
- 10:00 — 14:30. Супергигант, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)
Лыжные гонки (2 комплекта медалей)
- 10:00 — 11:35. 18 км, сидя (мужчины)
- 12:30 — 14:00. 12 км, сидя (женщины)
Также 6 марта пройдет 3 матча группового этапа турнира по следж-хоккею, 8 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках и квалификационные заезды в соревнованиях по сноуборду.
7 марта
Лыжные гонки (4 комплекта медалей)
- 10:00 — 12:00. 20 км классическим стилем, стоя и с нарушениями зрения (мужчины)
- 12:30 — 15:00. 15 км классическим стилем, стоя и с нарушениями зрения (женщины)
Сноуборд (4 комплекта медалей)
- 11:30 — 14:30. Кросс, финалы. Категории SB-LL2 (мужчины и женщины), SB-LL1 (мужчины) и SB-UL (мужчины).
Также 7 марта пройдет 10 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.
8 марта
Горнолыжный спорт (6 комплектов медалей)
- 10:00 — 14:30. Суперкомбинация сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)
Биатлон (6 комплектов медалей)
- 10:00 — 11:15. 10 км, сидя (мужчины и женщины)
- 12:00 — 13:15. 10 км, стоя (мужчины и женщины)
- 14:00 — 15:15. 10 км, с нарушениями зрения (мужчины и женщины)
Также 8 марта пройдет 3 матча группового этапа турнира по следж-хоккею и 10 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.
9 марта
Лыжные гонки (6 комплектов медалей)
- 12:00 — 15:00. Полуфиналы и финалы. Спринт, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)
Также 9 марта пройдет 2 квалификационных матча турнира по следж-хоккею и 10 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.
10 марта
Горнолыжный спорт (3 комплекта медалей)
- 9:30 — 15:00. Гигантский слалом сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины)
Также 10 марта пройдет 1 квалификационный матч турнира по следж-хоккею и 10 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.
11 марта
Горнолыжный спорт (3 комплекта медалей)
- 9:30 — 15:00. Гигантский слалом сидя, стоя и с нарушениями зрения (женщины)
Биатлон (6 комплектов медалей)
- 10:00 – 11:30. Индивидуальная гонка 12.5 км, сидя (мужчины и женщины)
- 12:30 – 14:00. Индивидуальная гонка 12.5 км, стоя (мужчины и женщины)
- 14:30 – 16:00. Индивидуальная гонка 12.5 км, с нарушениями зрения (мужчины и женщины)
Также 11 марта пройдет 2 полуфинала и 1 квалификационный матч турнира по следж-хоккею, а также 2 полуфинала и матч за третье место турнира по керлингу на колясках.
12 марта
Горнолыжный спорт (3 комплекта медалей)
- 9:30 — 14:00. Слалом, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины)
Керлинг на колясках (1 комплект медалей)
- 14:35 — 17:30. Финал.
Лыжные гонки (6 комплектов медалей)
- 10:00 — 13:30. Средняя дистанция вольным стилем, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)
Сноуборд (4 комплекта медалей)
- 12:00 — 15:00. Финалы. Слалом с виражами. Категории SB-LL2 (мужчины и женщины), SB-LL1 (мужчины) и SB-UL (мужчины).
Также 12 марта пройдет матч за третье место турнира по следж-хоккею.
13 марта
Горнолыжный спорт (3 комплекта медалей)
- 9:30 — 14:00. Слалом, сидя, стоя и с нарушениями зрения (женщины)
Лыжные гонки (2 комплекта медалей)
- 10:00 — 11:30. Эстафета, 4 x 2.5 км
- 12:00 — 13:30. Открытая эстафета 4 x 2.5 км
Следж-хоккей (1 комплект медалей)
- 13:00 — 15:30. Финал
Церемония закрытия
- 19:20 — 21:16