Паралимпийские игры-2022 в Пекине: расписание

4–13 марта 2022 года в Пекине пройдут зимние Паралимпийские игры. На Паралимпиаде будут представлены шесть видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, сноуборд и керлинг на колясках. Всего спортсмены разыграют 78 комплектов медалей.

Расписание Паралимпиады

Olympics приводит расписание всех медальных соревнований и церемоний. Время указано пекинское (GMT+8)

4 марта

Церемония открытия

19:55 — 21:23

5 марта

Биатлон (6 комплектов медалей)

10.00 — 11.15. Спринт 6 км, сидя (мужчины и женщины)

12.00 — 13.15. Спринт 6 км, стоя (мужчины и женщины)

14.00 — 15.15. Спринт 6 км, с нарушениями зрения (мужчины и женщины)

Горнолыжный спорт (6 комплектов медалей)

10:00 — 13:10. Скоростной спуск, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)

Также 5 марта пройдет 3 матча группового этапа турнира по следж-хоккею и 7 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.

6 марта

Горнолыжный спорт (6 комплектов медалей)

10:00 — 14:30. Супергигант, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)

Лыжные гонки (2 комплекта медалей)

10:00 — 11:35. 18 км, сидя (мужчины)

12:30 — 14:00. 12 км, сидя (женщины)

Также 6 марта пройдет 3 матча группового этапа турнира по следж-хоккею, 8 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках и квалификационные заезды в соревнованиях по сноуборду.

7 марта

Лыжные гонки (4 комплекта медалей)

10:00 — 12:00. 20 км классическим стилем, стоя и с нарушениями зрения (мужчины)

12:30 — 15:00. 15 км классическим стилем, стоя и с нарушениями зрения (женщины)

Сноуборд (4 комплекта медалей)

11:30 — 14:30. Кросс, финалы. Категории SB-LL2 (мужчины и женщины), SB-LL1 (мужчины) и SB-UL (мужчины).

Также 7 марта пройдет 10 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.

8 марта

Горнолыжный спорт (6 комплектов медалей)

10:00 — 14:30. Суперкомбинация сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)

Биатлон (6 комплектов медалей)

10:00 — 11:15. 10 км, сидя (мужчины и женщины)

12:00 — 13:15. 10 км, стоя (мужчины и женщины)

14:00 — 15:15. 10 км, с нарушениями зрения (мужчины и женщины)

Также 8 марта пройдет 3 матча группового этапа турнира по следж-хоккею и 10 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.

9 марта

Лыжные гонки (6 комплектов медалей)

12:00 — 15:00. Полуфиналы и финалы. Спринт, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)

Также 9 марта пройдет 2 квалификационных матча турнира по следж-хоккею и 10 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.

10 марта

Горнолыжный спорт (3 комплекта медалей)

9:30 — 15:00. Гигантский слалом сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины)

Также 10 марта пройдет 1 квалификационный матч турнира по следж-хоккею и 10 матчей кругового раунда турнира по керлингу на колясках.

11 марта

Горнолыжный спорт (3 комплекта медалей)

9:30 — 15:00. Гигантский слалом сидя, стоя и с нарушениями зрения (женщины)

Биатлон (6 комплектов медалей)

10:00 – 11:30. Индивидуальная гонка 12.5 км, сидя (мужчины и женщины)

12:30 – 14:00. Индивидуальная гонка 12.5 км, стоя (мужчины и женщины)

14:30 – 16:00. Индивидуальная гонка 12.5 км, с нарушениями зрения (мужчины и женщины)

Также 11 марта пройдет 2 полуфинала и 1 квалификационный матч турнира по следж-хоккею, а также 2 полуфинала и матч за третье место турнира по керлингу на колясках.

12 марта

Горнолыжный спорт (3 комплекта медалей)

9:30 — 14:00. Слалом, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины)

Керлинг на колясках (1 комплект медалей)

14:35 — 17:30. Финал.

Лыжные гонки (6 комплектов медалей)

10:00 — 13:30. Средняя дистанция вольным стилем, сидя, стоя и с нарушениями зрения (мужчины и женщины)

Сноуборд (4 комплекта медалей)

12:00 — 15:00. Финалы. Слалом с виражами. Категории SB-LL2 (мужчины и женщины), SB-LL1 (мужчины) и SB-UL (мужчины).

Также 12 марта пройдет матч за третье место турнира по следж-хоккею.

13 марта

Горнолыжный спорт (3 комплекта медалей)

9:30 — 14:00. Слалом, сидя, стоя и с нарушениями зрения (женщины)

Лыжные гонки (2 комплекта медалей)

10:00 — 11:30. Эстафета, 4 x 2.5 км

12:00 — 13:30. Открытая эстафета 4 x 2.5 км

Следж-хоккей (1 комплект медалей)

13:00 — 15:30. Финал

Церемония закрытия