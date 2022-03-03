IPC отклонил заявки спортсменов от RPC и NPC Беларуси на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине

Некоторые паралимпийские комитеты, команды и спортсмены рассматривают вариант отказа от участия в соревнованиях, что ставит под угрозу проведение зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине

Ситуация в деревнях спортсменов обостряется, и обеспечение безопасности атлетов становится невозможным.

После специально созванного заседания Управляющий Совет Международного паралимпийского комитета (IPC) принял решение отказать в допуске спортсменов от RPC и NPC Беларуси к зимним Паралимпийским играм 2022 года в Пекине.

Это означает, что паралимпийцы из этих стран не будут допущены к участию в Играх, которые начнутся 4 марта 2022 года.

Президент IPC Эндрю Парсонс заявил: «Мы в IPC твердо убеждены в том, что спорт и политика не должны пересекаться. Однако сегодня война вмешалась и в Игры, за кулисами многие правительства оказывают влияние на наше заветное событие.

IPC – это организация, основанная на членстве, и мы прислушиваемся к каждому мнению. Совет, избранный нашими членами в декабре 2021 года, должен поддерживать и отстаивать принципы, ценности, а также правила паралимпийского движения. Это ответственность и обязанность, к которой Совет относится очень серьезно.

Принимая вчерашнее решение, мы исходили из дальнейшей перспективы паралимпийского движения и его функционирования. Мы очень гордимся принципами и ценностями, которые сделали движение тем, чем оно является сегодня.

Однако очевидно, что стремительно обостряющаяся ситуация поставила нас в уникальное и затруднительное положение перед самым началом Игр.

Вчера мы сказали, что будем продолжать следить за развитием событий, и именно это мы и делаем».

«За последние 12 часов с нами связалось огромное количество участников, которые были очень открыты, за что я благодарен. Они сказали, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Некоторые NPC, часть из которых контактирует со своими правительствами, командами и спортсменами, угрожают не участвовать в соревнованиях».

«Обеспечение безопасности и защита спортсменов имеет для нас первостепенное значение, а ситуация в олимпийских деревнях обостряется и в настоящее время стала недопустимой. Прежде всего, в рамках Паралимпийской миссии, закрепленной в Уставе, мы обязаны гарантировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечивать, чтобы в спорте в рамках паралимпийского движения преобладал дух честной игры, не было насилия, риска для здоровья спортсменов и соблюдались основные этические принципы».

«Учитывая это, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение об отказе в регистрации спортсменов RPC и NPC Беларуси. Для спортсменов-паралимпийцев из пострадавших стран: «Нам очень жаль, что на вас повлияли решения, принятые вашими правительствами на прошлой неделе, связанные с нарушением Олимпийского перемирия. Вы – жертвы действий ваших правительств».

«Благополучие спортсменов всегда было и будет для нас ключевой задачей. Сегодняшнее решение напрямую касается 83 спортсменов-паралимпийцев. Однако, если RPC и NPC Беларуси останутся здесь, в Пекине, то другие страны, вероятно, снимутся с соревнований. И, скорее всего, у нас не будет жизнеспособных Игр. Если бы это произошло, последствия были бы намного серьезнее».

«Я надеюсь и молюсь о том, чтобы мы могли вернуться к ситуации, когда разговоры и внимание полностью сосредоточены на силе спорта, чтобы изменить жизнь людей с ограниченными возможностями».