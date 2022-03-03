Зимние Паралимпийские игры-2022: За кем следить

Зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Пекин примет около 700 лучших паралимпийских спортсменов мира на Паралимпийских зимних играх 2022 года и станет первым городом, где состоялись как летние, так и зимние Паралимпийские игры.

Спортсмены примут участие в 78 различных соревнованиях по шести видам спорта в двух категориях: виды спорта на снегу (горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и сноуборд) и виды спорта на льду (хоккей на санях и керлинг на колясках).

Перед началом соревнований рассказываем о спортсменах, на которых следует обратить особое внимание.

Билли Бриджес, хоккей

Бриджес – один из самых титулованных паралимпийцев всех времен, в копилке которого медали всех достоинств.

Бриджес родился с нарушениями подвижности, однако шайба после его бросков летит со скоростью до 130 км/ч.

«Мне кажется, я катался на доске, когда они захотели попробовать меня в паралимпийском спорте. Помню, что когда впервые сел на следж, сразу влюбился в этот вид, потому что мечтал играть в хоккей с детства». [в интервью Международному паралимпийскому комитету (IPC)]

Билли Бриджес в игре за сборную Канады в Пхенчхане-2018 Фото © 2018 Getty Images

Лиза Бунсхолтен, сноуборд

В Пхенчхане-2018 нидерландская сноубордистка выиграла серебряную (сноуборд-кросс) и бронзовую (слалом) медали.

Вместе с партнером по сборной Ренске ван Беек она создала компанию Adaptive Board Chicks, которая побуждает женщин в Нидерландах заниматься пара-сноубордом.

Лиза Бунсхотен в Пхенчхане-2018 Фото © 2018 Getty Images

Дэн Кноссен, лыжные гонки, биатлон

Кноссен – обладатель шести паралимпийских медалей: одно золото, четыре серебра и одна бронза. В Пхенчхане-2018 он стал первым американцем, выигравшим золото в паралимпийских лыжных гонках.

Кноссен служил в армии США и в 2009 году подорвался в Афганистане на взрывном устройстве, в результате чего ему ампутировали обе ноги.

«Я сразу влюбился в этот мирный вид спорта и его связь с природой». [в интервью IPC]

Дэниэл Кноссен на чемпионате мира во время эстафеты на 10 километров Фото © 2022 Getty Images

Бриттани Кури, сноуборд

Кури – настоящий герой и пример для подражания.

После несчастного случая на трассе в 2003 году Кури потребовалось девять операций на правом голеностопе, и она решилась на ампутацию.

Под впечатлением от работы врачей серебряный призер Пхенчхана-2018 в слаломе оставила во время пандемии все свои дела и стала медсестрой, присоединившись на правах волонтера к персоналу больницы в Солт-Лейк-Сити, где ей до этого помогали.

«Сноуборд для меня стал отдушиной. У меня была сложная юность, я не ощущала гармонии и во многом была непоследовательна. Но потом я встала на доску для сноуборда и почувствовала себя собой». [в интервью IPC]

Бриттани Кури проходит дистанцию в слаломе Фото © 2018 Getty Images

Ютао Чуи, хоккей

Чуи должен стать ключевой фигурой хоккейной сборной Китая, которая на своей дебютной Олимпиаде рассчитывает побороться за призовые места.

Чуи начинал паралимпийскую спортивную карьеру в велоспорте, но в 2016 году переключился на хоккей и сейчас является капитаном команды.

В 18 лет уроженец Циндао попал а автомобильную аварию, после которой ему ампутировали левую ногу ниже колена.

«Я человек спокойный, но когда выхожу на лед, без остатка посвящаю себя борьбе за команду. Думаю, тренер выбрал меня капитаном по этой причине». [в интервью IPC]

Деклан Фармер, хоккей

Фармер родился без обеих ног и начал играть в следж-хоккей в возрасте девяти лет.

Двукратный паралимпийский чемпион ярко проявляет себя в самых важных матчах. В Пхенчхане-2018 американец сравнял счет за 37 секунд до конца основного времени в финальном матче с Канадой, а потом забил в овертайме победную шайбу.

В Пекине Фармер тоже должен стать ключевой фигурой сборной, ведь именно он был признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира 2021 года. Играли американцы, как вы догадываетесь, с Канадой.

«Я играю в сборной так долго, что со всеми успел наладить очень близкие отношения. Это позволяет мне быть лидером, потому что я хорошо знаю парней и верю в них, а они верят в меня. Такое взаимное доверие в команде – большое дело». [в интервью сборной США]

Деклан Фармер из сборной США Фото © 2018 Getty Images

Ина Форрест, керлинг

Форрест едет в Пекин-2022 с ясной целью – вернуть паралимпийское золото. После двух побед подряд в Пхенчхане-2018 она ограничилась бронзой.

«Всегда буду помнить момент, как впервые получила свою первую форму сборной Канады, и гордость, которую я тогда чувствовала. Носить форму с кленовым листом и слышать канадский гимн – это значило для меня гораздо больше, чем я могла представить», – вспоминает Форрест.

«Это чувство в груди, когда ты готова расплакаться», – Ина Форрест о том, что для нее значит представлять свою страну [в интервью Канадскому паралимпийскому комитету].

Ина Форрест из сборной Канады Фото © 2017 Getty Images

Чон Сын Хван, хоккей

У Чона одно из самых громких прозвищ на Играх: «Месси на льду».

Чон заслужил его за свою скорость и яркое выступление в Пхенчхане-2018, где сборная Южной Кореи стала третьей и завоевала свою первую награду в паралимпийском хоккее.

Чон Сын Хван радуется после завоевания бронзы в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

Мак Марку, горнолыжный спорт

Мак Марку принес Канаде первую медаль в Пекине-2018, а теперь готовится войти в историю в Пекине.

В активе 24-летнего горнолыжника уже пять медалей в гигантском слаломе, скоростном спуске и супергиганте в категории для слабовидящих.

«Я подумал – почему бы и не тут, нужно попробовать. Начал кататься на лыжах и никогда уже не думал останавливаться». [в интервью IPC]

Мак Марку в соревнованиях по супергиганту среди спортсменов с нарушениями зрения в Пхенчхане-2018 Фото © 2018 Getty Images

Оксана Мастерс, лыжные гонки и биатлон

Мастерс выступает не только на зимних, но и на летних Паралимпийских играх. В Токио-2020 она выиграла две золотые медали в велоспорте. Одна из самых титулованных спортсменок в Пекине-2022.

В ее коллекции уже десять наград, и у нее есть все шансы завоевать еще медали в Пекине.

Оксана родилась в Украине с многочисленными пороками конечностей, вызванными облучением радиацией, которому ее мать подверглась в Чернобыле. Родители оставили ее в детском доме. В семь лет Гэй Мастерс удочерила ее и увезла в США.

«Лыжами стала заниматься случайно. Люблю зиму, люблю снег. Я жила в Баффало, а сама из Украины, где зимы холодные. Так что это у меня в крови». [в интервью IPC]

Оксана Мастерс во время лыжной гонки в Пхенчхане-2018 Фото © 2018 Getty Images

Брайан Маккивер, лыжные гонки

Пекин-2022 станет последней Паралимпиадой для самого титулованного паралимпийца в истории Канады.

Маккивер дебютировал в Солт-Лейк-Сити-2002 и с тех пор завоевал 17 медалей, включая 13 золотых.

Пекин будет шестой Паралимпиадой для 42-летнего спортсмена, который нес флаг Канады на церемонии открытия в 2018 году. В октябре 2020 года он объявил, что после Пекина завершит карьеру.

Как он относится к своим медалям? «Они свидетельствуют, что ты четыре года сам себя пинал под зад, чтобы стать лучше. Настрой всегда такой: сегодня было хорошо, завтра должно быть еще лучше».

«Ты просыпаешься и думаешь: "Пусть сегодня будет лучше, чем вчера", и так снова, и снова, и снова». [в интервью theguardian.pe.ca]

Канадец Брайан Маккивер во время лыжной гонки на 20км среди спортсменов с нарушениями зрения в Сочи-2014 Фото © 2014 Getty Images

Мелисса Перрин, горнолыжный спорт

Двукратная бронзовая медалистка Пхенчхана-2018 будет в Пекине одной из самых опытных паралимпиек из Австралии.

О ее репутации и умении увлечь примером красноречиво говорит тот факт, что ее назначили капитаном паралимпийской сборной Австралии вместе со сноубордистом Беном Тадхоупом.

Мелисса Перрин из Австралии соревнуется в скоростном спуске среди спортсменов с нарушениями зрения Фото © 2018 Getty Images

Михал Вапенка, хоккей

Для легендарного чешского вратаря Игры в Пекине могут стать последними.

Вапенка год за годом демонстрировал высочайший уровень и не пропустил ни одной Паралимпиады с Ванкувера-2010.

«Я начал заниматься спортом, чтобы показать, что может или не может сделать человек с нарушениями». [в интервью IPC]

Вратарь сборной Чехии Михал Вапенка Фото © 2018 Getty Images

Томас Уолш, горнолыжный спорт

Уолш давно дружит с суперзвездой горнолыжного спорта Микаэлой Шиффрин. Они вместе росли в Вейле, Колорадо. Первым тренером Уолша по горным лыжам была мама Шиффрин – Эйлин.

В 2014 году Уолш живьем болел за подругу на Олимпиаде в Сочи, а затем начал планировать собственный путь на Паралимпийские игры.

СМОТРИ: Томас Уолш и Микаэла Шиффрин: настоящая дружба

«Снег у меня в крови. Идеально проехать трассу или даже идеально проехать прямую по паудеру – вот что придает цель моей жизни». [в интервью IPC]