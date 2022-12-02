В воскресенье, 4 декабря, в Валенсии состоится последний легкоатлетический марафон сезона 2022 в Европе. Соревнования в третьем по населению городе Испании ежегодно проводятся с 1981 года без перерыва. Лишь в 2020 году в период пандемии COVID 19 организаторы ограничили число участников группой элитных марафонцев.

Будет ли побит мировой рекорд у женщин?

Главное событие забега платинового лейбла по классификации World Athletics, в котором в это воскресенье примут участие более 30 тысяч спорстменов и спортсменок — дебют на классической дистанции 42 км 195 м Летесенбет Гидей.

На данный момент 24-летняя легкоатлетка из Эфиопии являются действующей мировой рекордсменкой на дистанциях 5000 и 10 000 м на стадионе, а на шоссе ей принадлежит быстрейшее время в истории на полумарафоне — 1 час 2 минуты 52 секунды. Что примечательно, этот результат Гидей показала как раз в Валенсии в 2021 году.

В первой половине сезона 2022 эфиопская бегунья выступала исключительно на дорожке. Его кульминацией для Гидей стал триумф на чемпионате мира в Орегоне: 16 июля Летесенбет одержала победу на дистанции 10 000 м. После этого совместно с агентом Йосом Херменсом (с ним работают также два быстрейших марафонца в истории — Элиуд Кипчоге и Кенениса Бекеле) была поставлена новая цель — дебют на марафоне с рекордом. Последняя формулировка предполагает именно лучший результат в истории (на данный момент он принадлежит кенийке Бриджид Косгей — 2:14.04).