На последнем марафоне года в Европе под угрозой мировой рекорд у женщин
В воскресенье, 4 декабря, в Валенсии состоится последний легкоатлетический марафон сезона 2022 в Европе. Соревнования в третьем по населению городе Испании ежегодно проводятся с 1981 года без перерыва. Лишь в 2020 году в период пандемии COVID 19 организаторы ограничили число участников группой элитных марафонцев.
Главное событие забега платинового лейбла по классификации World Athletics, в котором в это воскресенье примут участие более 30 тысяч спорстменов и спортсменок — дебют на классической дистанции 42 км 195 м Летесенбет Гидей.
На данный момент 24-летняя легкоатлетка из Эфиопии являются действующей мировой рекордсменкой на дистанциях 5000 и 10 000 м на стадионе, а на шоссе ей принадлежит быстрейшее время в истории на полумарафоне — 1 час 2 минуты 52 секунды. Что примечательно, этот результат Гидей показала как раз в Валенсии в 2021 году.
В первой половине сезона 2022 эфиопская бегунья выступала исключительно на дорожке. Его кульминацией для Гидей стал триумф на чемпионате мира в Орегоне: 16 июля Летесенбет одержала победу на дистанции 10 000 м. После этого совместно с агентом Йосом Херменсом (с ним работают также два быстрейших марафонца в истории — Элиуд Кипчоге и Кенениса Бекеле) была поставлена новая цель — дебют на марафоне с рекордом. Последняя формулировка предполагает именно лучший результат в истории (на данный момент он принадлежит кенийке Бриджид Косгей — 2:14.04).
В качестве возможных ориентиров для Гидей в качестве «плана Б» обозначены быстрейшее время для первого марафона. Его в 2022 году дважды переписывали эфиопские спортсменки: сначала весной в Гамбурге тренирующаяся с Летесенбет в одной группе Ялемзерф Йехуалав — 2:17.23, а затем осенью в Амстердаме Алмаз Айяна — 2:17.20. Недалеко и рекорд трассы в Валенсии — 2:17.16 — в 2020 году так пробежала будущая чемпионка Токио 2020 Перес Джепчирчир.
Однако потенциально Гидей готова бежать куда быстрее. Ее личный рекорд на полумарафоне на 59 секунд быстрее, чем у Йехуалав, и на 5 минут быстрее времени Айяна! Организаторы марафона в Валенсии также верят в мировой рекорд — в помощь эфиопской спортсменке заказаны три пейсмейкера-мужчины, которые должны помочь провести ее по графику быстрее Косгей в Чикаго 2019.
В случае, если у Гидей не получится реализовать амбициозный план, за победу готовы побороться ее соотечественницы — Сутуме Кебеде (личный рекорд — 2:18.12 — установлен в Сеуле в этом году) и Этагегне Волду (второе место в Валенсии в прошлом сезоне). Также к числу претенденток на призовые места стоит отнести дебютантку из Кении Шейлу Чепкируи (седьмой результат в истории на полумарафонской дистанции — 1:04.36 — в Рас-эль-Хайме весной 2022) и звезду марафонов начала 2010-х Тики Гелану. Олимпийская чемпионка 2012 года из Эфиопии возвращается к соревнованиям после шестилетнего перерыва.
Чемпион мира 2022 года Тамират Тола из Эфиопии (в Орегоне он победил с рекордом соревнований — 2:05.38 — это феноменально быстро для летнего марафона) — главная звезда стартового листа у мужчин. В этом сезоне спортсмен также занимал призовое место (третье) на мейджоре в Токио в начале года. Цель Толы в Валенсии — обновить рекорд трассы — 2:03.00. Его установил в 2020 году будущий победитель мейджоров в Бостоне и Нью-Йорке (это достижение покорилось спортсмену в 2022 году) кениец Эванс Чебет.
Личный рекорд Толы на 39 секунд медленнее, однако в своей готовности эфиопский марафонец уверен. Трио пейсмейкеров должно провести лидера до полумарафонской отметки за 1 час 1 минуту 30 секунд — темп заказан как раз необходимый для рекорда.
Примечательно, что подобные скорости — легкая прогулка для мощной группы дебютантов. Кенийцы Александр Мутисо, Филемон Киплимо и Келвин Киптум два года назад установили в Валенсии личные рекорды на полумарафоне: 57:59, 58:11 и 58:42 соответственно. В это воскресенье все они впервые попробуют трансформировать эти результаты в быстрый марафон.
по московскому времени
4 декабря, воскресенье
10:15
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