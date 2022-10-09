Чикагский марафон 2022: мировой рекорд устоял — чемпионке не хватило всего 14 секунд

Предпоследний из легкоатлетических марафонов-мейджоров сезона 2022 состоялся в Чикаго 9 октября.

В Городе ветров крайне редко бывает полный штиль — последний раз подобное случилось в 2019 году. Тогда кенийка Бриджид Косгей установила мировой рекорд — 2 часа 14 минут 4 секунды. Три года спустя ее соотечественница — чемпионка мира 2019 года и победительница Чикаго 2021 Рут Чепнгетич провела не менее выдающуюся гонку. Организаторы заказали пейсмейкеров на результат из 2 часов 18 минут, однако кенийская суперзвезда решила бежать по-своему. Первые 5 км Чепнгетич промчалась за 15 минут 11 секунд — темп на марафон за 2:08! Соотечественница Рут — побеждавшая в этом году в Милане Вивиан Киплагат, а также опытные эфиопки Рути Ага (два финиша в призах на мейджоре в Берлине) и финишировавшая первой в Роттердаме 2022 Хавен Хайлу Дессу отставали к этому моменту уже на 45 секунд.

Чепнгетич продолжила свою виртуальную погоню за Косгей и лучшим временем в истории: 10 км за 30:15, полумарафон за 65:44. Пейсмейкер дальше вести спортсменку не мог, но и без него с рекордно быстрым началом Рут преодолела отметку 25 км с предполагаемым финишным временем 2 часа 11 минут! С каждой минутой кенийской спортсменке становилось все тяжелее. Отметим, что она проводит чрезвычайно насыщенный соревновательный сезон 2022, который включил в себя кроссовый бег на родине, блестящую победу на исключительно женском марафоне в Нагойе с результатом 2:17.18, что всего на 10 секунд медленнее личного рекорда, сход с дистанции на чемпионате мира в Орегоне. Действующая чемпионка Чикаго сохранила интригу до конца — титул она защитила, но до мирового рекорда не хватило 14 секунд. Теперь Чепнгетич — обладательница второго времени в истории — 2:14.18. На третью строчку она отодвинула легендарную Полу Рэдклифф.

Главным же событием для местных болельщиков стал финиш Эмили Сиссон. В Городе ветров спортсменка из США не только заняла второе место, но и установила новый рекорд США — 2:18:29. Сиссон показала чрезвычайно ровную раскладу с негативным сплитом (вторая половина дистанции быстрее первой: 69:26 и 69:03 соответственно) и красиво закрыла лучший сезон в карьере. Весной 2022 года Эмили записала на себя и быстрейшее время в истории США на полумарафоне.

Закрыла тройку Киплагат. Сверхбыстрое начало и погоня за Чепнгетич сильно ударили по ногам опытной кенийки, но она сумела вовремя переключиться на темп, позволивший ей завершить дистанцию в призах.

Бенсон Кипруто из Кении от мирового рекорда был далек, но показал третье время в истории Чикагского марафона Фото © 2022 Getty Images

У мужчин явного лидера на дистанции не было до отметки 36 км. Темп был далеким от мирового рекорда, и на победу на тот момент претендовали сразу четверо спортсменов, в том числе прошлогодний чемпион Сейфу Тура. Однако 25-летний эфиоп, стартовавший в этом году на марафонской дистанции и весной (второе место в Париже с 2:05.10), и летом — шестое место на чемпионате мира в Орегоне, повторить успех не сумел. Кениец Бенсон Кипруто, в прошлом году финишировавший первым на мейджоре в Бостоне, вновь показал себя мастером тактики. Его первый рывок отцепил от группы лидеров двоих соотечественников — Бернарда Коеча и Джона Корира, а второй — за 4 км до финиша — и Туру.

Еще через пару километров отрыв Кипруто достигал уже 11 секунд. При этом, преимущество кенийца только возрастало — на финише оно составило 25 секунд. Результат чемпиона — 2:04.24 — личный рекорд, хоть и не быстрейший в истории марафона, но очень высокий. За меньшее время 42 км 195 м в Чикаго бежали только два кенийских атлета, в разное время владевшие мировым рекордом: Деннис Киметто и великий Элиуд Кипчоге. Кроме того, Бенсон Кипруто стал вторым человеком в семье, побеждавшим в Чикаго — семь лет назад первым здесь финишировал его родной старший брат Диксон Чумба.

Сейфу Тура удержал вторую позицию — 2.04.49 — на 20 секунд медленнее личного рекорда. Третьим завершил дистанцию опытнейший Джон Корир.