Лондонский марафон 2022: Бекеле с мировым рекордом, но без победы

Великий эфиопский легкоатлет Кенениса Бекеле перед Лондонским марафоном 2022 был настроен оптимистично: несмотря на болезнь, скомкавшую подготовку к забегу, трехкратный олимпийский чемпион озвучивал на пресс-конференции в качестве цели не просто победу, а финиш с мировым рекордом. Из двух этих целей обладателю третьего в истории времени на дистанции 42 км 195 м (быстрее дважды бежал только Элиуд Кипчоге) удалось выполнить только вторую. Несмотря на то, что у Букингемского дворца раньше Бекеле завершили гонку сразу четыре атлета, в его резюме теперь есть новый рекорд, ведь 2:05.53 Кененисы — лучшее время для марафонцев в возрасте 40 лет и старше.

Главным же триумфатором дня в мужском забеге стал кениец Амос Кипруто. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 оформил второй подиум марафона-мейджора в сезоне (в начале года в Токио он уступил только Кипчоге). В Лондоне Кипруто предпринял решающее ускорение за четыре километра до финиша — лидирующая семерка, преодолевшая половину дистанции за 1:02.14, к тому моменту уже распалась на несколько групп (Бекеле отстал от пачки в районе отметки 35 км). Ближайшие преследователи кенийца — рекордсмен Европы и призер Токио 2020 Башир Абди из Бельгии, а также ставший вторым на марафоне в Роттердаме в 2022-м Леул Гебресиласе из Эфиопии на рывок ответить не сумели. В итоге, Кипруто одержал победу с результатом 2:04.39, завершив дистанцию с 33-секундным преимуществом. Абди и Гебреселаси устроили зрелищную дуэль за второе место, победителем из нее вышел эфиопский спортсмен. Прошлогодний чемпион Сисай Лемма финишировал только седьмым.

Ялемзерф Йехуалав из Эфиопии побеждает на первом в карьере мейджоре с третьим в истории культового забега временем

У женщин Лондон 2022 стал кульминацией феноменального сезона Ялемзерф Йехуалав. В начале года эфиопская спортсменка установила новый мировой рекорд на дистанции 10 км по шоссе (29:14 27 февраля), 24 апреля выдала лучший дебют на марафоне в истории — 2:17.23 в Гамбурге с преимуществом 8 минут 52 секунды над вторым местом! К первому в карьере мейджору Йехуалав подошла в идеальной форме. Несмотря на падение за 10 км до финиша (подножку Ялемзерф подставил «лежачий полицейский») 23-летняя восходящая звезда марафонского бега быстро вернулась в гонку и опередила на финише прошлогоднюю победительницу Джойсилин Джепкосгеи из Кении на 41 секунду!

Время победительницы — 2:17.26 — третье в истории Лондона. Быстрее бежали только Пола Рэдклифф в 2003 году — 2:15.25 (на тот момент это был мировой рекорд), а также Мэри Кейтани уже в эру карбоновых кроссовок в 2017-м — 2:17.01. Не меньше Йехуалав на финише радовалась ее соотечественница — Алему Мегерту. Для эфиопской спортсменки, выступающей на марафонах с 2017 года третье место в Лондоне — первый призовой финиш на мейджоре в карьере. Еще более ценным его делает то обстоятельство, что Мегерту не отсиживалась за спинами соперниц, а задавала темп группе лидеров. Итогом стал личный рекорд — 2:18.32 — и финиш впереди вице-чемпионки мира 2022 Джудит Корир Джептум.

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