Маршрут марафона на Олимпийских играх — 2024: непростая трасса через значимые места

Маршрут олимпийского марафона Париж — 2024 был объявлен в среду, 5 октября, в Отель-де-Виль (мэрии Парижа). На мероприятии присутствовали мэр французской столицы Анн Идальго, глава организационного комитета Олимпийских игр — 2024 Тони Эстанге, а также экс-обладательница мирового рекорда в марафоне Пола Рэдклифф.

Олимпийский марафон протяженностью 42 км 195 м пройдет через места, ставшие визитной карточкой Парижа. Он начнется у Отель-де-Виль (мэрии города) и завершится у Дома инвалидов. Дистанция пройдет через Опера Гарнье (Гранд-опера), Вандомскую площадь, сад Тюильри, пирамиду Лувра, площадь Согласия, Гран-Пале (Большой дворец), сады Трокадеро, Версаль, Эйфелеву башню.

Многие из мест, через которые пройдет трасса марафона, примут олимпийские соревнования по другим видам спорта. На площади Согласия пройдут турниры по BMX-фристайлу, брейкингу, скейтбордингу и баскетболу 3х3. В Версале будут распределены награды в современном пятиборье и конном спорте. Баталии в стрельбе из лука пройдут у Дома инвалидов, а матчи по пляжному волейболу состоятся под Эйфелевой башней.

Около 7 тысяч человек смогут купить билет стоимостью 24 евро (24 американских доллара), чтобы воочию понаблюдать за окончанием марафонского забега с трибуны, которая будет установлена рядом с линией финиша. Большое количество людей также ожидается на других частях трассы, где они смогут увидеть и поддержать марафонцев.

Информацию о покупке билетов можно найти здесь.

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Брейкинг. Париж-2024: критерии отбора

Маршрут марафона в Париже — 2024 Фото © Paris 2024

Права женщин отмечены в историческом марафоне

«Спортсмены, тысячи зрителей и миллионы телезрителей проследуют через знаковые места, из столицы Франции до Версаля, через пейзажи региона Иль-де-Франс. В этой исключительной обстановке спортсмены также испытают себя на трассе небывалой сложности: трудность конфигурации сочетается со значительными подъемами», — сказал о марафоне Тони Эстанге.

Кроме того, что будет истинным удовольствием наблюдать за бегом атлетов, происходящее на Играх 2024 года также будет иметь историческое значение для олимпийского марафона. При определении маршрута организаторы вдохновлялись Женским маршем на Версаль. 5 и 6 октября 1789 года группа женщин прошла от мэрии Парижа до Версаля и насильно отвезла короля в Тюильри. Благодаря давлению этой группы женщин король Людовик XVI ратифицировал знаменитую Всеобщую декларацию прав человека и гражданина спустя всего несколько месяцев после Французской революции.

Французская бегунья Мелоди Жюльен сообщила, как она взволнована маршрутом и смыслом, который он выражает. Скорее потому, что впервые с момента появления женского марафона на Олимпийских играх, в Лос-Анджелесе в 1984 году, изменился порядок проведения забегов. В Париже сначала пройдет мужской марафон — в субботу 10 августа (старт в 8 часов утра). Женщины побегут на следующий день — в воскресенье 11 августа (старт в 8 часов утра).

«Мы хотели переломить установившийся порядок в стремлении добиться большего гендерного равенства и впервые вывести женщин на передний план. Таким образом, женский марафон получит большее освещение 11 августа и закроет легкоатлетическую программу», — сообщил Эстанге.

«Это значительный физический и спортивный вызов, и уместная дань уважения женщинам, изменившим историю. Этот марафон запомнится, и от всего сердца я надеюсь быть его частью!» — поделилась Жюльен.

Самый сложный маршрут в истории

Как отметила Жюльен, маршрут, безусловно, будет непростым. Наивысшая точка трассы будет достигать высоты 183 м на отметке 20,3 км, наибольший уклон вверх составит 13,5%, а наибольший уклон вниз — 13,4%. Общий подъем составит 438 метров.

«Своей беспрецедентной трассой марафон в Париже — 2024 представляет большой вызов для спортсменов. Он будет как никогда непредсказуем и обещает стать легендарным!» — добавила бывшая рекордсменка мира Пола Рэдклифф.

Одним из ключевых моментов марафона станет отрезок между отметками 15 км и 17,8 км. Там, на пути из Севра в Вилль д'Авре, бегунов ожидает долгий подъем. Еще один подъем будет на отрезке между отметками 19,7 км и 20,3 км, а за ним последует спуск с уклоном 6%, который продолжится до отметки 27,5 км.

Между отметками 28,5 км и 29 км последует еще один подъем с максимальным наклоном 13,5%, который сменится еще одним длинным спуском между отметками 29,2 км и 32,5 км с уклоном между 3% и 13,4%.

Ничего из этого, однако, недостаточно, чтобы заставить беспокоиться двукратного олимпийского чемпиона и рекордсмена мира Элиуда Кипчоге:

«Вне всяких сомнений марафон в Париже — 2024 будет особенным. Выступление в такой впечатляющей обстановке, в таком заряженном историей и символизмом месте будет уникальным опытом. Я не мог бы просить более лучшую трассу на Игры».

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Марафон для всех

Помимо олимпийских марафонов более 40 000 человек получат возможность принять участие в массовых мероприятиях по бегу «Марафон Париж — 2024 для всех». Организаторы Олимпийских игр в Париже раскрыли подробности того, как люди могут заработать право на участие в общественном марафоне (42 км 195 м) и забеге на 10 км, которые пройдут по тому же маршруту, что и олимпийские марафоны.