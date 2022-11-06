Марафон. Нью-Йорк 2022: результаты и видео

Заключительный из шести легкоатлетических марафонов-мейджоров сезона 2022 прошел в Нью-Йорке в воскресенье, 6 ноября. Он стал самым массовым (50 000 участников) и зрелищным из всех забегов на дистанции 42 км 195 м в календарном году. У женщин яркую победу одержала дебютантка из Кении Шэрон Локеди. У мужчин ее соотечественник Эванс Чебет подтвердил статус главного фаворита и повторил достижение Джеффри Мутаи — выиграть два самых сложных мейджора — Бостон и Нью-Йорк в рамках одного сезона.

Нью-Йоркский марафон 2022. Женщины

Вскоре после старта на висячем мосту Верразано-Нэрроус ускорение предприняла Дезире Линден из США. Победительница мейджора в Бостоне 2018 утратила лидерство несколько километров спустя, когда ход набрала звездная тройка в составе Готитом Гебресласе из Эфиопии (золото чемпионата мира 2022), Виолы Джепту (второе место в Нью-Йорке год назад) и дебютировавшей на марафоне двукратной олимпийской медалистки на дистанции 5000 м Хелен Обири из Кении. Однако долго продержаться в отрыве им также не удалось — группу догнали Лорна Сальпетер (бронзовый призер чемпионата мира) и Шэрон Локеди.

На холмах Центрального парка последовательно отстали Обири и сестра двукратного олимпийского призера Бернарда Лагата Джепту. Вскоре после этого ускорение предприняла Сальпетер — Локеди и Гебресласе среагировали на маневр спортсменки из Израиля и бросились в погоню. За полтора километра до финиша на первую позицию неожиданно вышла как раз 28-летняя дебютантка из Кении.

И трехсекундное преимущество над Сальпетер она не упустила — финишная ленточка пала через 2 часа 23 минуты 23 секунды после старта Шэрон Локеди. Фантастический сценарий, ведь до триумфа в «Большом яблоке» единственным достижением спортсменки, семь лет проживающей в США, была победа на дистанции 10 000 м в рамках NCAA (студенческого чемпионата) в 2018 году.

Вслед за замкнувшей тройку чемпионкой мира Гебресласе финишировала легенда марафонского бега — 42-летняя Эдна Киплагат, за свою карьеру десять раз занимавшая призовые места на мейджорах.

Нью-Йоркский марафон 2022. Мужчины

Рекордсмен Южной Америки Даниэл Ду Насименту после сигнала стартового пистолета включил максимальные обороты и развил безумную скорость. Первые 10 км безумный бразилец пролетел за 28 минут 42 секунды — быстрее темпа мирового рекорда Элиуда Кипчоге!

Соло-забег против ветров с Гудзона начал понемногу отнимать силы у Ду Насименту — 61:22 на экваторе дистанции. Бразильская магия кончилась за десять километров до финиша: тело атлета не выдержало темпа — судороги, несколько попыток вернуться в гонку и сход! В этот момент в лидеры вышел куда более рационально разложивший силы по дистанции Эванс Чебет. Кениец первую половину забега провел в компании серебряного призера Олимпийских игр Абди Нагейе из Нидерландов, а затем устремился догонять Ду Насименту.

Однако даже после схода последнего интрига сохранялась: Чебета начал догонять Шура Китата. Однако улучшить свой результат в «Большом яблоке» (второе место в 2018-м) эфиопскому спортсмену не удалось. На финише Чебета и Китату разделили 13 секунд в пользу первого. Третьим завершил забег Нагейе.