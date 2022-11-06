Марафон. Бекеле опережает Тадесе в Порту, в Стамбуле едва не выиграл спортсмен из Бахрейна

Программу легкоатлетических марафонов воскресным утром 6 ноября открывал старт в Стамбуле. Уникальный забег из Азии в Европу стал одним из самых массовых в этом году: помимо основного забега вместе с забегами на дистанции-спутники в соревнованиях приняли участие более 60 тысяч спортсменов.

При этом, результаты победителей и призеров элитного марафона золотого лейбла по классификации World Athletics получились не слишком быстрыми. Амбициозная цель побить рекорд трассы у мужчин — 2:09.44 — достигнута не была.

Пейсмейкеры не справились с тем, чтобы провести лидирующую группу в планировавшемся темпе (63:30 на середине дистанции), однако и 64:32 на экваторе забега все еще оставляли шансы на новое лучшее время в Стамбуле. Однако свои коррективы внесла погода — над Босфором взошло солнце и разогрело воздух до +23 градусов по Цельсию. Произошло это ровно в тот момент, когда на европейской части трассы начались крутые холмы. Скорость претендентов на победу (а их к 30-му километру в группе оставалось 15) упала — забег превратился в тактический. За пять километров до финиша решающее ускорение предпринял занявший в прошлом году второе место Роберт Кипкембой. За кенийцем удержался главный предстартовый фаворит — выступающий за Бахрейн Мариус Кимутаи, однако обладателя личного рекорда 2:05.47 силы покинули на улочках исторического центра. Кипкембой победно завершил дистанцию с девятисекундным преимуществом с результатом 2:10.18. Третье место неожиданно занял бежавший марафон в третий раз в жизни 24-летний Силу Кипта. Собственному личному рекорду, установленному весной в Женеве, кениец уступил всего 10 секунд.

У женщин забег сложился максимально предсказуемо: быстрейшие в стартовом листе Сешале Даласа и Мелесеш Тсегай финишировали первой и второй. Обе эфиопские спортсменки, установившие личные рекорды этой весной, с самого начала дистанции умчались вперед в компании пейсмейкера и еще двоих соперниц. К середине (полумарафон за 70:23) темп удержали только Даласа и еще одна эфиопка — 21-летняя дебютантка Этлемаху Синтаеху. Последняя отстала уже три километра спустя. Даласа хоть и потеряла много времени на холмах заключительной части дистанции, но все же сумела одержать уверенную победу с личным рекордом — 2:25.54. Для спортсменки этот триумф на марафоне — второй в сезоне: весной Сешале финишировала первой в Риме. Второе место заняла Тсегай: остановившаяся в шаге от призов в Милане 3 апреля спортсменка в Стамбуле сумела вернуться в гонку после кризиса на середине дистанции и впервые с сезона 2018 попасть на подиум. Замкнула полностью эфиопскую тройку Синтаеху.

Несколько часов спустя на самом западе европейского континента убежали на дистанцию участники марафона в Порту. Самый массовый забег Португалии на дистанции 42 км 195 м в этом году отпраздновал совершеннолетие — событие состоялось в 18-й раз. Однако рекорды трассы в праздничную программу не входили.

У мужчин время чемпиона — 24-летнего эфиопа Десу Гельмиса — уступило быстрейшему в истории живописной трассы по долине реки Дору времени всего 10 секунд. Уже к середине дистанции победитель Парижского марафона 2022 оторвался от всех соперников на минуту, а в дальнейшем только наращивал преимущество. На финише болельщики подгоняли Гельмису, но сил у эфиопа не осталось — до рекордного результата кенийца Заблона Чумбы (2:08.58) не хватило совсем чуть-чуть. Тем не менее, свое имя в историю Десу вписал. Для него победа в Порту уже вторая (ранее в 2019-м) — это достижение не покорялось никому.

Несколько минут спустя в символический клуб двукратных триумфаторов вступила и Гада Бонту Бекеле. Не являющаяся родственницей великого соотечественника Кененисы Бекеле эфиопская спортсменка удивительным образом секунда в секунду повторила даже собственное победное время 2019 года — 2:33.38 в обоих случаях!

Почти шесть минут Бекеле уступила обладательница другого звучного имени — Меставет Тадесе (не родственница пятикратного чемпиона мира на полумарафоне — эритрейца Зерсеная Тадесе).