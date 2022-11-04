Марафон. Нью-Йорк 2022: что ждать и где смотреть 

В воскресенье, 6 ноября, в Нью-Йорке пройдет заключительный из шестерки самых престижных легкоатлетических марафонов-мейджоров в сезоне 2022. Более 50 тысяч спортсменов-любителей выйдут на старт 51-го по счету культового забега на дистанции 42 км 195 м по маршруту со стартом на висячем мосту Верразано-Нэрроус и финишем в Центральном парке. На холмистых дорожках последнего в борьбе со встречным и боковым ветром зачастую решается, кто одержит победу и займет призовое место.

Традиционно Нью-Йоркский марафон проходит без пейсмейкеров, а значит на сложной трассе в «Большом яблоке» атлеты могут ориентироваться только на собственные ощущения. Для того, чтобы финишировать первым на легендарном забеге, необходимо не только быстро бежать (а рекорды здесь крайне редки), но и идеально раскладывать силы по дистанции.

Это не всегда удается даже суперзвездам — олимпийским чемпионам и победителям других мейджоров. Так в прошлом году остались за пределами первой тройки и великий эфиоп Кенениса Бекеле (быстрее, чем он 42 км 195 м бежал только Элиуд Кипчоге), и на тот момент мировой рекордсмен на полумарафонской дистанции Кибивотт Кэнди из Кении. Выше их в итоговом протоколе неожиданно оказались марокканец Мохамед Эль-Араби и итальянец Ийоб Фаниэль. Эти два спортсмена удачно реализовали тактику раннего отрыва — опередить их сумел только кениец Альберт Корир.

В этом году победитель марафона 2021 не входит даже в десятку спортсменов элитной группы, если исходить из их личных рекордов — настолько сильный состав удалось собрать организаторам. Главный фаворит забега 2022 — соотечественник Корира Эван Чебет. Весной 33-летний марафонец одержал победу на мейджоре в Бостоне. С учетом того, что трасса в Массачусетсе едва ли проще, чем в Нью-Йорке, а лучшее время в карьере Чебета на пять минут лучше, чем у Корира (2:03.00 против 2:08.03) — шансы последнего на защиту титула котируются не слишком высоко.

Однако кенийским тандемом группа претендентов на победу не ограничивается. В стартовом листе значатся сильнейшие атлеты со всех континентов: победитель мейджора в Лондоне 2021 Шура Китата из Эфиопии (в «Большом яблоке» он финишировал вторым в 2018 году), бронзовый призер Рио 2016 и вице-чемпион Чикаго 2021 Гален Рапп из США, экс-рекордсмен Японии Сугуро Осако, рекордсмен Южной Америки Даниэл Ду Насименту из Бразилии, серебряный призер Токио 2020 Абди Нагейе из Нидерландов, а также уступивший в прошлом году только Кориру марокканец Эль-Араби.

У женщин хедлайнер забега —27-летняя Готитом Гебресласе. В июле этого года спортсменка из Эфиопии одержала победу на чемпионате мира в Орегоне, установив рекорд соревнований —феноменально быстрые для летнего забега 2:18.11. Гебресласе уже успела отметиться и на мейджорах — в 2021-м она финишировала первой в Берлине, а в начале сезона 2022 — третьей в Токио. Однако трассы в Германии и Японии сильно отличаются от Нью-Йорка — они плоские и быстрые. Так что холмы Центрального парка станут для чемпионки мира проверкой на прочность.

Бросить вызов находящейся в расцвете сил эфиопке попытается кенийская легенда Эдна Киплагат. За свою потрясающую воображение карьеру 42-летняя спортсменка 10 раз финишировала в тройке быстрейших на мейджорах! В Нью-Йорке Киплагат побеждала двенадцать лет назад, однако с тех пор форму не теряет. Год назад двукратная чемпионка мира финишировала второй в Бостоне, а в сезоне 2022 на той же трассе в Массачусетсе заняла четвертое место.

Формально лучший личный рекорд в стартовом листе у представляющей Израиль Лорны Сальпетер — 2:17.45. Однако 33-летняя спортсменка на холмистых трассах ни разу не показывала высоких результатов. К тому же, бронзовая медалистка чемпионата мира 2022 очень много стартовала в этом сезоне: в ее активе два забега на 10 000 м на стадионе, шоссейный пробег на 10 миль, полумарафон и два марафона. А для Нью-Йорка необходимо выходить на старт свежим.

Как раз дебютирующая на марафоне Хелен Обири является теневой претенденткой на победу. Карьера на дорожке у 32-летней кенийки выдающаяся: две серебряные олимпийские медали на дистанции 5000 м (2016, 2020), две победы на чемпионатах мира в той же дисциплине и серебро 2022 на дистанции вдвое длиннее. В этом сезоне Обири переключается на шоссе: три полумарафона, два из которых — быстрее 1 часа 5 минут. К дебюту на полной дистанции Хелен подошла основательно: полтора месяца подготовки, большая часть которой прошла в Центральном парке.

В США же тренировалась и Моника Пуиг. Пуэрториканская теннисистка, в 2016 году выигравшая олимпийский одиночный турнир по теннису, после завершения карьеры нашла себя в медиа и беге. Нью-Йорк для нее — начало марафонской главы.

Нью-Йоркский марафон 2022. Расписание

по московскому времени

6 ноября, воскресенье

16:40. Женщины. Элита

17:05. Мужчины. Элита

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