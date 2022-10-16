Марафон: рекорд олимпийской чемпионки в Амстердаме 2022

Главным событием престижного легкоатлетического марафона платинового лейбла World Athletics в Амстердаме, прошедшего в воскресенье, 16 октября, стала победа Алмаз Айяна из Эфиопии. Олимпийская чемпионка 2016 на дистанции 10 000 м, вернувшаяся в большой спорт после рождения ребенка, пролетела 42 км 195 м по улицам столицы Нидерландов за 2 часа 17 минут 20 секунд. Это рекорд трассы (на 37 секунд быстрее Анджелы Тануи из Кении в 2021 году), седьмой результат в истории и лучший — для первого марафона в карьере (предыдущее достижение установила весной 2022 в Гамбурге соотечественница Айана Ялемзерф Йехуалав — 2:17.23).

Второй финишировала еще одна суперзвездная дебютантка из Эфиопии Гензебе Дибаба. Действующая обладательница мирового рекорда на дистанции 1500 м (3:50.07) финишировала через 2 часа 18 минут 5 секунд. Поразительно, но и третье место также заняла спортсменка из Эфиопии, бежавшая марафон первый раз в жизни — 23-летняя Тцехай Гемечу — 2:18.59. В августе она установила личный рекорд на дистанции вдвое короче — 1:05.01 — а 16 октября конвертировала набранную форму в быстрый результат и на 42 км 195 м.

С самого старта на Олимпийском стадионе пейсмейкеры уверенно повели лидирующую группу из десяти спортсменок на рекорд трассы. Отметку 10 км с одинаковым временем 32:43 пересекли Дибаба, Айяна, Гемечу и еще одна представительница Эфиопии Синтайеху Тилахун. Последняя впоследствии заданного темпа не выдержала и финишировать не смогла.

Будущая призовая тройка чуть сбавила скорость на трассе — полумарафон за 1:09.27. Для рекорда в этот момент стал необходим негативный сплит — вторая половина быстрее первой. Как оказалось, и Гензебе Дибаба, и Алмаз Айяна сохранили для этого достаточно сил. Вскоре они убежали от Гемечу и продолжили сменять друг друга в погоне за быстрым результатом.

За 7 км до финиша 30-летняя экс-мировая рекордсменка на дистанции 10 000 м совершила решающее ускорение, ставшее победным — на Олимпийском стадионе Айяна завершала дистанцию с 45-секундным запасом перед вторым местом. Однако Алмаз не сбавляла оборотов — она знала, что потенциально может стать быстрейшей дебютанткой в истории. И ей это удалось.

У мужчин рекорд трассы — 2:03.39 — устоял. Победитель марафона 2022 Тсегай Гетачев из Эфиопии финишировал на одну минуту шестнадцать секунд медленнее, чем в прошлом году его соотечественник Тамират Тола. При этом группа пейсмейкеров сделала все возможное — до 30 км они задавали лидирующей группе темп, которого при условии сохранения с запасом хватало для того, чтобы показать лучшее время в истории пробега по берегу реки Амстел.

Однако спортсмены вместо гонки с секундомером устроили тактические игры — за два километра до финиша на победу все еще претендовали пятеро. На заключительной тысяче метров Гетачев включил форсаж и убежал к победе с личным рекордом — 2:04.49. Пять секунд спустя финишировал Титус Кипруто. Кениец, в этом году побеждавший на марафоне в Милане, также показал лучшее время в карьере. Занявший третье место 26-летний эфиоп Базезев Асмару и вовсе пробежал дистанцию на 2 минуты 16 секунд быстрее предыдущего личного рекорда.