Марафон: рекорд олимпийской трассы и другие события бегового воскресенья 

Главным легкоатлетическим событием воскресенья 9 октября 2022 года в Европе стал марафон Золотого лейбла World Athletics в Мюнхене. К 50-летию Олимпийских игр в столице Баварии организаторы задались целью побить рекорды трассы. И забегая вперед, отметим, что план сработал идеально.

У мужчин вся призовая тройка пробежала 42 км 195 м по улицам Мюнхена быстрее предыдущего достижения образца 2000 года. Тогда кениец Майкл Кайт затратил на преодоление олимпийской трассы 2 часа 9 минут 46 секунд. На этот раз чемпионское время — 2:07.28. И показал этот высокий результат дебютировавший на марафонской дистанции 23-летний Филемон Кипчумба. Кенийский спортсмен незадолго до финиша на Олимпийском стадионе оторвался от куда более опытного соперника — эфиопа Мегисту Зелалема. Последний установил личный рекорд — 2:07.56 — и оформил второй в сезоне подиум — весной он финишировал третьим в Валенсии. Последняя ступенька на подиуме — и также с личным рекордом — 2:08.10 — у 35-летнего Берхане Тесфая из Эритреи. Лучший результат среди спортсменов из Германии показал 26-летний Себастьян Хендель. В Мюнхене он начал марафонскую карьеру с четвертого места и 2:10.37. Этот результат на 7 секунд медленнее времени олимпийского чемпиона 1972 года Фрэнка Шортера. Последний был на забеге почетным гостем и давал стартовый сигнал.

У женщин достижение, установленное Зюзанной Хан в 2012 году — 2:32.11, 9 октября 2022 превзошла вся первая семерка. Слаженная работа пейсмейкеров позволила с самого старта значительно оторваться тройке лидеров в составе чемпионки мира 2015 и олимпийской медалистки 2016 Маре Дибабы (Эфиопия), ее соотечественницы Аберу Меркуриа, а также кенийки Агнес Кейно. Последняя и одержала сенсационную победу, оторвавшись от главной звезды за 4 километра до конца дистанции. Кейно установила новый личный рекорд и рекорд трассы — теперь он равен 2 часам 23 минутам 26 секундам. Дибаба финишировала второй — это ее первый подиум с 2019 года (тогда она заняла аналогичную позицию на мейджоре в Берлине). Меркуриа скоростей соперниц не выдержала, а третье место заняла пробежавшая вторую половину дистанции быстрее первой на 2 минуты 40-летняя Суад Кабучиа из Марокко. В третьем для себя забеге на марафонскую дистанцию в сезоне 2022 она показала быстрейшее в карьере время на 42 км 195 м — 2:27.35.

Синхронного финиша с Мюнхеном не получилось на стартовавшем в то же время забеге Серебряного лейбла World Athletics в Лиссабоне. Дело в том, что вся призовая тройка у мужчин пробежала 42 км 195 м по маршруту Кашкаиш — Прасу-ду-Комерсиу быстрее чемпиона марафона в столице Баварии. Эфиоп Андуалем Шиферав побеждал на этой трассе два раза подряд, а потому на достопримечательности вокруг не отвлекался — ближайшего соперника 30-летний атлет опередил на 48 секунд. Третий триумф он оформил с личным рекордом и рекордом соревнований — 2:05.45 — на 7 секунд быстрее собственного достижения годичной давности. Кроме того, Шиферав по количеству побед в Лиссабоне теперь отстает только от местного кумира Васку Азеведу — у последнего их четыре. Второе и третье места также заняли эфиопы: Хафту Теклу обновил лучшее время в карьере, Бирхан Небебев впервые на подиуме с 2020 года.

У женщин результат победительницы медленнее, чем в Мюнхене. Однако забег получился интригующим — 35-летней кенийке Борнес Чепкируи не хватило четырех секунд до рекорда трассы, установленного ее соотечественницей Сарой Чепчирчир в 2016 году. От ближайшей соперницы чемпионка оторвалась на 1 минуту 40 секунд и пробежала вторую половину дистанции в одиночестве — пейсмейкеры также сошли довольно рано. Итоговый результат Чепкируи — 2:24.17. Второе и третье места у эфиопского тандема одногодок Бузунеш Гетачев/Аменте Негаш. В финишном спурте чуть быстрее была последняя. Однако личные рекорды в столице Португалии обновили обе спортсменки.

На еще одном столичном марафоне — в Софии — рекорды стали бы большим сюрпризом. Трасса из двух кругов по 21 км со значительным процентом брусчатки в качестве покрытия не слишком способствует быстрым результатам. Забег Бронзового лейбла World Athletics в Болгарии — прежде всего отлично организованный спортивный праздник для любителей. Тем не менее, даже без пейсмейкеров 33-летний марокканец Мохамед Чаабуд был близок к тому, чтобы улучшить рекорд трассы. Вице-чемпион Софии 2021 показал лучшее время в карьере — 2:13.38 — и уступил рекордному результату 35 секунд. При этом, ориентиров у Чаабуда фактически не было: ближайший соперник отстал от него почти на пять минут. У женщин гонка напротив была тактической: и Хильда Чебой из Кении, и Месерет Айеле из Эфиопии бежали не на время, а на победу. В классическом беговом противостоянии стран на пять секунд быстрее была первая спортсменка.