Чикагский марафон 2022: чемпионы 2021 возвращаются. Что ждать и где смотреть 

Предпоследний из легкоатлетических марафонов-мейджоров сезона 2022 пройдет в Чикаго 9 октября.

Город ветров с высокой долей вероятности оправдает свое прозвище и в этот раз, так что быстрых результатов на не самой простой трассе ожидать не стоит. Однако были в истории классического марафона, проводящегося на берегу озера Мичиган с 1977 года, и исключения. Именно в Чикаго в 2019 году кенийка Бриджид Косгей установила мировой рекорд — 2 часа 14 минут 4 секунды.

В 2022-м на старт забега у женщин в статусе главной претендентки выйдет как раз ее соотечественница — чемпионка мира 2019 года и прошлогодняя победительница Рут Чепнгетич. Этот сезон звездная спортсменка проводит чрезвычайно насыщенно. Чепнгетич начала год с соревнований по кроссу, затем одержала блестящую победу на исключительно женском марафоне в Нагойе (2:17.18 — всего на 10 секунд медленнее личного рекорда), после много стартовала на стадионе. Однако один из главных стартов сезона получился скомканным — кенийская спортсменка сошла с дистанции на чемпионате мира в Орегоне. После этого Рут взяла паузу для подготовки к Чикаго — защитить этот титул для нее принципиально важно. С учетом того, что личные рекорды тройки ближайших соперниц на три с лишним минуты медленнее — шансы на победу действующей чемпионки чрезвычайно высоки.

За оставшиеся призовые места, помимо финишировавшей первой в Роттердаме 2022 эфиопки Хавен Хайлу Дессу, а также тандема из Кении Вивиан Киплагат (победила в Милане в этом сезоне) и Челестин Чепчирчир (показала лучшее в карьере время в Сеуле 2022), претендуют и спортсменки из США. Их наверняка вдохновляет пример Эммы Бэйтс и Сары Холл — в прошлом году в Чикаго они уступили только Чепнгетич. Главная претендентка на подиум из «звездно-полосатой» заявки — Эмили Сиссон. Весной этого года спортсменка установила новый рекорд США на полумарафоне — 1:07.11, а 9 октября будет нацелена на лучший в карьере результат на мейджоре (в 2019 году она финишировала шестой в Лондоне).

У мужчин прошлогодний победитель также возвращается в Город ветров. Шансы на успех Сейфу Туры весьма высоки — 25-летний эфиопский спортсмен проводит сезон чрезвычайно стабильно: полумарафон из 59 минут в феврале, второе место на полной дистанции в Париже (2:05.10) и шестое — на чемпионате мира в Орегоне.

Главные соперники Туры — тройка соотечественников с личными рекордами быстрее 2:05: Херпаса Негаса (у него лучшее заявочное время — 2:03.40), ранее специализировавшийся в беге на 1500 м Давит Волде, а также Асрар Абдерехман (победил в феврале в Севилье с лучшим временем в карьере). Теневой фаворит — Стивен Кисса из Уганды. Этот опытнейший 33-летний спортсмен в апреле финишировал вторым на марафоне в Гамбурге с личным рекордом 2:04.48, а летом участвовал в финале чемпионата мира на дистанции 10 000 м. Ранее представители Уганды ни разу не финишировали первыми в Чикаго — у Киссы есть шанс войти в историю 9 октября.

Чикагский марафон-2022. Расписание

по московскому времени

9 октября, воскресенье

Начало в 15:30

Смотреть Чикагский марафон-2022 в прямом эфире можно на Olympic Channel (возможен геоблок) и в Eurosport Player (необходима подписка)